El DIM de David González busca la reivindicación

Independiente Medellín ha encontrado en el clásico paisa, el partido que necesitaba para inyectarse anímicamente de cara al resto de lo que le queda en el semestre 2022-II. Para el plantel dirigido por David González, era importante volver a un triunfo después de haber dejado una imagen precaria ante Águilas Doradas en Rionegro.

Por fortuna, tuvo una semana completa para trabajar y recomponer, algo que pocas veces había logrado en el semestre y lo planificado dio resultado, por lo menos en el primer tiempo, donde se fue con el marcador 4-1 a su favor.

En un ambiente absolutamente espectacular gracias a las hinchadas de ambos equipos, resultó sorprendente, para propios y extraños este marcador, ni el más optimista habría esperado la contundencia del poderoso hasta este punto, pero por como se dio el desarrollo del partido, resultaba lógico. La lectura hecha por parte del cuerpo técnico y el buen día de sus dirigidos, llenó de júbilo a los más de 20 mil asistentes rojos, que prendieron la fiesta en las tribunas norte, oriental y occidental.

El Medellín no solamente mostró una mejora sustancial en su actitud, pues el regreso de Andrés Cadavid, quien abrió el marcador, le dio mucha más seguridad al equipo que no se complicó como en otros partidos, sino que también tuvo ambición de buscar el resultado, pero eso no habría llegado si no hubiese mejorado la efectividad; Diber Cambindo volvió a mostrar sus cualidades y no solamente anotó dos veces, sino que también asistió a Luciano Pons para que anotara el cuarto gol.

No podía faltar la cuota de sufrimiento en el partido para el hincha rojo. Luego de la expulsión de Andrés Ricaurte en los primeros minutos del segundo tiempo, el DIM padeció el poder ofensivo de Nacional, que por medio de Jefferson Duque, quien había anotado el primer gol, logró descontar nuevamente y acercarse a la igualdad gracias a Dorlan Pabon y su virtud de los tiros lejanos.

El partido, con el 4-3, había tenido de todo tipo de emociones, a excepción de algún remate en el palo que no se dio, pero en su lugar se presentó el apagón en una de las torres de energía, que al parar el partido, le cortaría el ímpetu a Nacional, que iba en búsqueda del empate.

Andrés Mosquera Marmolejo, el 'varón' que hace creer en el 'poderoso'

La figura que falta por mencionar es la de Andrés Mosquera Marmolejo, que con cuatro intervenciones providenciales, sobre todo una en el último minuto tras un cabezazo de Daniel Mantilla, impidió que Nacional resucitara en el partido y volvió a dejar claro que es arquero de Selección Colombia.

Al pitazo final de Jhon Alexander Ospina, estalló la marea roja que decidió creer una vez más en su equipo a pesar de la situación precaria que vivió el equipo antes de este encuentro y se esperanza con que el Medellín de David González tenga su reivindicación y llegue a enamorar a su afición.