Alfredo Arias: " Con el tiempo veremos si perdimos dos puntos o ganamos uno"

Independiente Santa Fe empató 1-1 frente a Atlético Nacional en 'El Estadio Nemesio Camacho ‘El Campin’. El equipo cardenal que fue primero en irse arriba en el marcador por medio de Andrey Estupiñan sacó un punto de un partido que necesitaba ganar, aunque el equipo jugó mucho mejor en el segundo tiempo para lograr la victoria no la consiguió porque Kevin Mier arquero de los verdolagas fue determinante bajo de los tres palos para que los leones no se llevaran los tres puntos. José Silva también fue figura salvando el equipo cardenal, respondió a la exigencia del rival.

El uruguayo Alfredo Arias rindió declaraciones luego de este empate, destacando aspectos positivos de sus dirigidos durante el juego.

"Hubo dos tiempos marcados, uno que jugó Nacional mejor que nosotros y el segundo tiempo fue nuestro, alternándonos las chances del gol, ganando en dominio y creo que lo hicimos mejor. Nacional venía de ganar partidos seguidos y en definitiva hicimos buen partido” comentó Arias frente al resultado y al juego mostrado por Santa Fe y si es un buen resultado respecto a la sumatoria de puntos, respecto a esto también agregó: “Con el tiempo veremos si perdemos dos puntos o ganamos uno, porque este es un rival que no deja muchas unidades por todos los lados y cuando hagamos las cuentas nos daremos cuenta si este resultado nos sirve”.

El uruguayo también habló de la constante rotación que ha sufrido el equipo por lesiones y expulsiones: “Desde el clásico no podemos repetir el once inicial, hoy traíamos seis ausencias. No somos un plantel muy amplio y se nos apretaron partidos y terminamos jugando ahora muy seguido. Igual no hay excusas, Santa Fe quiere ganar todos los partidos”.

“En la toma de decisiones de tres cuartos para delante todavía no estamos claros, tampoco está el rompimiento correcto. También tiene que ver con tanto cambio, cuando encuentro un once no me gusta hacer muchos cambios, pero no hemos podido, igual hemos mejorado con cada partido. Aspiro a que el equipo siga creciendo” recalcó el técnico cardenal también en la falta de seguridad y claridad a la hora de llegar al arco rival.

Así mismo destacó las individualidades como el caso del juvenil Johan Torres, quien se perderá el clásico pues fue convocado al microciclo de la Selección Colombia la próxima semana: “Si hay alguien que viene a ver un partido ve a Torres y dice ‘ese juega bien’. También destaco que corre, recupera balones y hace buenos pases, es joven y está aprendiendo, pero jugó un tremendo partido, ojalá que la hinchada tenga paciencia con él y los demás jóvenes del equipo”.

Finalizó la rueda prensa haciendo un llamado de confianza y apoyo de la hinchada hacia la cantera: “Tienen en la cantera valores y cuando un equipo necesita consolidarse estructuralmente desde no poder contratar grandes figuras, hay que apuntar a la cantera. Hay que cuidarlos y quererlos, la hinchada tiene que tener mucha esperanza y fe”.