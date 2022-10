Convocados por Alfredo Arias para enfrentar a Envigado FC

Independiente Santa Fe recibe la visita de Envigado FC en compromiso válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2022-II. Alfredo Arias, entrenador cardenal, dio a conocer el listado de jugadores convocados para este partido.

Novedades en Santa Fe

El primer campeón registra novedades de cara al enfrentamiento ante el elenco naranja. La principal novedad es la no convocatoria del defensa uruguayo José Aja y aunque no se conoce una razón oficial del porqué no fue llamado, se dice que como el jugador tiene cuatro tarjetas amarillas, el profesor Arias prefiere cuidarlo para el clásico ante Millonarios. Tampoco fue convocado Andrey Estupiñán, que viene de marcar gol en el partido ante Atlético Nacional.

Los jugadores Leandro Castellanos, Carlos Lizarazo y José Enamorado continúan recuperándose de las lesiones que los aquejan y por eso continúan ausentes. Quien retorna a convocatoria es el uruguayo Jonathan Barboza, que ya cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión en el partido ante Unión Magdalena, así como Dairon Mosquera al recuperarse de la lesión sufrida. Por su parte, el canterano Juan Camilo Aristizábal recibe el llamado por parte de Arias, que ya en un partido anterior también lo había tenido en cuenta. El estratega rojo ha tenido que hacer frente a las constantes lesiones y suspensiones que se han presentado a lo largo del semestre.

Listado completo de convocados

Partido fundamental en las aspiraciones de Santa Fe. Si el león llegase a ganarle a Envigado, se metería en el grupo de los ocho y tendría una mayor motivación para afrontar el clásico, de tal manera que, la hinchada espera que quienes estén en el terreno de juego den lo mejor de sí.

El partido entre Independiente Santa Fe y Envigado FC se disputará este domingo a partir de las 20:15 horas en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá y contará con la conducción arbitral de Edilson Ariza.