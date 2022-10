Alfredo Arias: "Este equipo no se rinde y eso es fundamental"

Independiente Santa Fe se mete nuevamente en el grupo de los ocho clasificados que buscarán la estrella de fin de año, gracias a un gol en el minuto de Dios de su goleador Wilson Morelo, en el juego ante el Envigado Fútbol Club. Cuando todo parecía tristeza y decepción por el juego generado por el primer campeón, la "garra" santafereña hizo presencia en el 'coloso de la 57' y puso a rugir a los más de 6.000 aficionados que llegaron al estadio Nemesio Camacho 'el Campín'.

Ante esto el 'timonel' Alfredo Arias, del expreso rojo, en compañía de su hoy guardameta José Silva, indicó a los medios de comunicación que, "hoy el fútbol tiene un condimento, que por eso viene la gente a ver, la gente cada vez que pasa algo así se siente identificado, es aprender a no rendirse. Si en todas las escuelas nos enseñaran lo que en los vestuarios nosotros tratamos y aprendemos que mientras tengas vida tenés esperanza, seguramente tendríamos mejor mundo", así comenzó Arias sus declaraciones.

Sobre el juego Arias agregó que se siente orgulloso de sus jugadores, pues, "el análisis de sí lo hicimos bien o lo hicimos mal ya lo tengo a priori, antes de ver el video, sé que hicimos unas cosas buenas y otras malas, pero lo que no puedo dejar de decir es que este equipo no se rinde y para mí ese condimento en el fútbol toda la vida ha sido fundamental".

Por su parte el guardameta encargado de custodiar hoy por hoy el arco cardenal, José Silva, fue claro al indicar que, "lo importante de este Santa Fe es que siempre está insistiendo, pero debemos trabajar en la efectividad". En cuanto a su reto personal comentó, "en lo personal es muy importante terminar sin recibir gol".

El técnico uruguayo sabe que su equipo debe mejorar, pero lo importante a estas alturas es sumar, "este resultado nos va ayudar a estar más tranquilos y poder trabajar mejor. Tenemos que mejorar", agregó.

"Seguramente todos esos casos que se han dado en otros lados, creo que siempre es ir e ir, acá tenemos más fe y también no desconcentrarnos. Hay estudios que indican que la concentración ha bajado no solo en el futbolista sino en el común de la gente porque hoy se pasa de una cosa a otra, reciben información por lado y lado con tanta inmediatez que hacen que no haya concentración", aclaró Arias hablando sobre las desconcentraciones que se viven en el mundo y en el deporte.

Para finalizar tanto el director técnico cardenal como su arquero, fueron claros al realizar la invitación a su hinchada para que los acompañen en el próximo partido, donde recibirán a su rival de patio, el equipo embajador por el clásico capitalino. "Yo siempre hablo para la hinchada de Santa Fe, si doy una conferencia de prensa es para ellos, no para los hinchas de al frente. Decirle a esa gente que está bien, ellos cumplen el rol de hincha y tienen que exigir y al que más le tienen que exigir es a mí, pero que tengan en cuenta que los que están allá adentro son sus soldados y hay muchos de ellos que son muy jovencitos que los metieron sin haber pasado por el filtro que debieron pasar y que tienen la camiseta de Santa Fe que tiene un peso".

"Esa gente que acá al estadio no se pueden quejar, se han ido contentos, hemos ganado cinco partidos y empatado dos, tenemos un partido menos de local y estamos dentro de los ocho. Ojalá que me escuchen muchos de los que yo creo son muy buenos hinchas y que vengan a alentar a esos muchachos que lo necesitan. Porque jugamos según todo mundo frente al mejor equipo, contra el equipo que titularon que día en algún lugar "le queda chica la liga", esas son las cosas que ustedes escriben y alargan, espero que los hinchas me escuchen y vengan porque lo vamos a dejar todo en esa cancha", finalizó Alfredo Arias, invitado a toda la hinchada cardenal para que lleguen el miércoles 5 de octubre cuando enfrentarán a Millonarios.