Alfredo Arias: "La motivacion es que íbamos perdiendo"

Luego de haber empatado contra Nacional en casa, Santa Fe volvió para luchar por conseguir tres puntos con su gente ante el rival de patio. En el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' se jugó el clásico 308, donde el triunfo fue rojo. Comenzó perdiendo 0-2 con goles de Alba y Yúber. Fue tan solo en 10 minutos donde el equipo de Alfredo Arias junto con el aliento de sus hinchas, remontaron el partido con goles de Jefferson Rivas, Neyder Moreno y Wilson Morelo. Un poco más dos años sin ganar contra el eterno rival que fue alegría absoluta y más de la manera en la que se dió.

El director técnico, Alfredo Arias y el delantero, Jefferson Rivas dieron sus declaraciones acerca de lo que fue el partido y lo que se sucedió en la cancha tras la victoria.

En el minuto 63' tras ir abajo en el marcador, el DT cardenal hace dos cambios en cancha, mete a los jóvenes Rivas y García para darle más ataque a la cancha. Luego mete a un volante ofensivo, Moreno, para poder completar las jugadas y tener acompañamiento. "Siempre hago los cambios convencido. No hemos podido mantener una nómina estable porque no hemos tenido suspendidos, hoy nos expulsaron a uno", dijo Arias.

"Mas allá de las circunstancias, estos muchachos están demostrando que son competitivos. Futbolísticamente nos faltan muchas cosas pero en ningún partido nos han bailado, no lo recuerdo". Su trabajo ha sido cuestionado, pues no ha tenido una regularidad en el torneo. Los hinchas estaban exigiendo, ya que siempre se perdían puntos contra los grandes o partidos ganables en casa.

Santa Fe en el torneo ha recibido varias tarjetas rojas, donde se ha expuesto a cambiar la idea de juego y ha condicionado varios encuentros. "Este es el quinto partido que terminamos con diez jugadores, es un defecto nuestro. Me es imposible con esta alegría saber con certeza si el próximo partido voy a acertar con los cambios o si voy a estar mas convencido, ojalá que sí, que yo acierte más".

Jefferson Rivas habló de lo importante que fue la hinchada para los jugadores. A pesar de ir perdiendo, siempre estuvieron respaldados con diferentes cánticos. "Para el equipo la hinchada es muy importante. Nos motivan, nos alientan los 90 minutos. Al final cuando teníamos 10, la hinchada se jugó un buen partido en la tribuna".

"El equipo tiene una idea de juego, cada día la vamos construyendo en los entrenamientos y estamos respondiendo. Estamos a 4 o 5 puntos de estar clasificados y hace rato el equipo no esta ahí entre los ocho", declaró el delantero. Hace más de un año que el equipo capitalino no clasifica a los cuadrangulares y no pelea finales. Bien lo dijo el jugador, quieren clasificar y poder pelear por la esquiva décima.

"La motivación es que íbamos perdiendo. La rebeldía siempre sale del ser humano. Con ese dos a cero muchos pensaron en el estadio que nos íbamos a comer una goleada. Ellos me han demostrado que no, por eso hice los cambios, por eso confié. Ojalá que el equipo pueda jugar mejor", afirmó Arias.

Por como se iba dando el torneo, se sabía que Millonarios iba a ser un equipo difícil de enfrentar y más sin ganar un clásico en tanto tiempo. "No me gustó comenzar perdiendo, esta rueda de prensa la hago más desde lo sentimental que lo analítico. La gente en la calle me paraba y me decía: "este partido hay que ganarlo, como sea." Y ganar como ganamos, es imposible hacer un análisis, después veré el video a ver que hicimos mal".