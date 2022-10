Arias: "Hay que pasar esto rápido, pero hay que levantar el ánimo"

Para la posteridad quedaron las declaraciones del ícono del fútbol colombiano, Fabían Vargas, y que supo enfrentar todo tipo de situaciones a lo largo de su carrera, luego de la situación que sucedió cuando en sus primeros años de carrera defendió los colores de la Selección Colombia en el campeonato preolímpico de Sydney 2000 tras la nefasta caída ante Brasil por 9-1. Y es que después de tener casi todo listo para la clasificación a la cita multideportiva más importante del mundo, se terminó quedando eliminado cuando había una escaza posibilidad de que eso sucediera. Fue tal el impacto de o sucedido, que (y parafraseando sin expresar la literalidad de lo dicho) sentenció: "Después de la gran hazaña, viene la gran c...".

Y es que esa escueta pero lapidaria frase que parece pintoresca y desmedida, pero que describe un declive tan bochornoso después de un buen resultado, compagina perfectamente con lo que demostró Independiente Santa Fe el pasado lunes en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, que después de aupar los ánimos de todo el mundo cardenal con una gran victoria en el clásico capitalino, en menos de una semana pasó al otro extremo, perdiendo de forma desconocida como desastrosa por 4-0 ante Alianza Petrolera. Y es que aún peor que el resultado, lo fue la tétrica imagen que dejó el onceno capitalino, con errores clamorosos de Joel Silva, y todas las líneas del once titular y los sustitutos que hicieron parte del encuentro.

En ese contexto, Alfredo Arias, entrenador del expreso, declaró este jueves en los entrenamientos en la sede deportiva del equipo en Tenjo, previos al partido que enfrenta a sus dirigidos con Jaguares de Córdoba, cómo manejó el resultado desde lo anímico y a quién habló en primer lugar en aras de recomponer el camino. Jaguares de Córdoba, cómo manejó el resultado desde lo anímico y a quién habló en primer lugar en aras de recomponer el camino.

Declaraciones de Alfredo Arias

El jugador al que se dirigió tras la derrota con Alianza Petrolera: José Silva

No cabe duda de que en las horas posteriores a aquel partido, y de cara a lo que viene el próximo domingo, fue inevitable individualizar la derrota, y todos los cañones apuntaron al cancerbero José Silva, directo implicado en por lo menos dos de los cuatro goles recibidos.

Al preguntársele sobre su desempeño, Arias afirmó que: “así como el otro día había entrado a saludar a mis jugadores en cancha por una alegría que hace rato no sentía . Traté de entrar el otro día de la derrota en cancha a decirle que hay que pasar esto rápido, pero había que levantar el ánimo”.

Tras esto, hizo énfasis en su charla personal con el portero que pasó por Bogotá F.C. y quiso ponderar otras actuaciones en las que bajo su óptica ha sido sobresaliente y ha aportado al equipo a mantener resultados anteriores: “Después en el vestuario al primero que saludé fue a Silva porque es una posición en la que cada error cuesta y es fácil encontrar culpables en los arqueros, cuando en las otras posiciones cometemos errores y no quedan tan evidentes”.

“Silva nos salvó de tres goles más y sí, tuvo algún error y eso lo va a corregir con el entrenador de arqueros y es normal que cometa esos errores; venía haciendo buenos partidos. Ese día todos hicimos las cosas muy mal todos”.

Imagen en la que se destaca a Silva y una antológica doble atajada frente a Atlético Nacional. El guardamenta fue figura del partido. Imagen: Win Sports

Los estragos de la seguidilla de partidos

Arias también expresó, así como lo hizo el lunes en rueda de prensa, que la alta carga de partidos en menos de un mes también ha venido aumentando el cansancio, y afectando la concentración y el rendimiento colectivo del equipo:

“En 15 días tuvimos cinco partidos, el cuarto partido contra Millonarios que se tuvo que adelantar un día, con la carga que tuvo ese partido y yo le atribuyo a eso y todos los demás jugadores, no solo a (José) Silva”.

El técnico que pasara por el balompié chileno, ecuatoriano, boliviano y en su país natal, también entregó varias declaraciones sobre actualidad de los jugadores que estaban ausentes por lesión como José Enamorado, que en palabras del entrenador, ya se encuentra entrenando con normalidad, o Harold Rivera, quien también se encuentra apto para afrontar el duelo con Jaguares en Montería.

A su vez, dejó unas palabras que, depende de la perspectiva en la que sean analizadas, deja dos formas de interpretar:

🎙️"Somos un equipo que tiene un objetivo y es estar en los 8. La realidad es que estamos peleando para eso" - Alfredo Arias 🇮🇩. — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 13, 2022

Santa Fe es un club cuyo objetivo principal por el cual trabaja, debe ser pelear por estar, o por los títulos, o en las instancias finales por clasificar a torneos internacionales; sin embargo, lo dicho por el entrenador, devela que la actualidad del equipo y sus últimos resultados, pese a que se debe dar por descontado por su historia y tamaño en el fútbol profesional colombiano, da para clasificar entre los ocho mejores de Colombia.

Recordamos algunas de sus declaraciones en la rueda de prensa post derrota vs Alianza Petrolera:

Las conclusiones de lo que dejó el partido y qué fue lo que faltó para empatar o remontar como sucedió en el anterior encuentro:

Arias fue contundente tras ser cuestionado sobre las conclusiones que dejó el encuentro:

"Las conclusiones están claras, jugamos el peor partido del campeonato; no pudimos ser quienes somos, ni siquiera lo que hemos sido en otros partidos que aunque jugando mal hemos puesto el esfuerzo y la voluntad y hemos podido sacar otro resultado. Hoy, ni siquiera en caliente podemos hacer un análisis claro porque creo que cometimos muchos errores en todas las líneas, y jugamos mal, y cuando el equipo juega mal y el otro lo hace bien, pasan estas cosas".

Sobre por qué los cambios implementados en la nómina titular

Corta pero contundente, fue la respuesta del estratega que pasara por el fútbol ecuatoriano, chileno, entre otros países, cuando se le cuestionó sobre los cambios. Y queriendo dar a entender que la dinámica de la rueda de prensa era algo diferente a lo usual, aseveró: "Son más opiniones que preguntas pero está bien, no vamos a cambiar nada (con relación a la rueda de prensa). No voy a incluir a todos los entrenadores pero en mi caso cuando hago un cambio lo hago intentando mejorar el equipo. Y no voy a dar nombres, pero a Matías le tengo una gran confianza y creo que buscamos mejorar lo que él venía haciendo".

Postales de la victoria estruendosa de Alianza Petrolera frente a Santa Fe. Imagen: Dimayor.

¿El equipo se quedó con la cabeza en el clásico?

Ante lo certera de la pregunta, que se preveía iba a ser formulada, el técnico uruguayo expresó que era una: "buena pregunta. No con la cabeza, pero esto no pasa pocas veces en el fútbol; o bueno, yo que he perdido más de lo que he ganado, sé que, y más jugando cinco partidos en 15 días como nos ha tocado este último, ganando el clásico de la manera en la que se ganó lo emocional cuenta. Yo creo que el otro día nos vaciamos todos en esa emoción, y fue difícil hoy unos pocos días después podernos recuperar o concentrar o estar fuertes físicamente y emocionalmente para este partido".

"No debe pasar, pero no es al primer equipo que le pasa que cuando logra un partido como el del otro día con el vaivén emocional que se volvió y con lo que significó, y que veníamos de otros cuatro partidos fue difícil para nosotros y se notó en cancha. Jugamos mal, jugamos mal y nos quedamos sin respuestas futbolísticas. Debo reconocer que los jugadores lo intentaron, buscando igualar, no cuidamos las espaldas, y así nos fue: mal".

Ahora, el león enfoca su vista en otro felino: Jaguares de Córdoba en Montería, escenario difícil y con solo nueve puntos en disputa. Con solo tres puntos de distancia de una clasificación, será la primera de tres oportunidades para determinar si luego de un año y medio el equipo regresa a la fase semifinal del torneo local.