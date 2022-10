Alfredo Arias: "Ojalá el hincha de Santa Fe siga creciendo, en número y en apoyo"

Independiente Santa Fe y una jornada más en la oficina fiel a su estilo. El primer campeón del fútbol colombiano logró sumar una victoria más que importante y luchada ante el Deportivo Cali derrotándolo por 1-0 en lo que fue un juego con muchas dificultades para encontrar fluidez en el juego, y en el que se terminó sufriendo más de la cuenta. Las dificultades aún persisten, pero al menos el resultado esta vez acompañó en una tarde en la que la lluvia torrencial fue la protagonista.

Tras cargar un peso demasiado grande luego de encadenar dos derrotas al hilo ante dos equipos que se encuentran eliminados de la Liga BetPlay como son Alianza Petrolera y Jaguares, y con lo congestionada que está la tabla de posiciones, una derrota más hubiese resultado catastrófica para los intereses del conjunto local. Y para añadirle dramatismo al contexto, se comenzó errando un tiro penal otorgado a Santa Fe, que Neyder Moreno no pudo convertir. Más presión, imposible. Sin embargo, a los pocos minutos un muy buen disparo capturado por Andrey Estupiñán tras un rebote por un disparo previo que concedió el golero del cuadro de la sultana del valle, Humberto Acevedo, al cierre de la primera parte, significó el único gol de la tarde que dejó a Santa Fe a solo un punto de sellar su clasificación.

Las sensaciones de la victoria en la óptica de Arias

Sobre su faceta favorita en el esquema táctico: si la del primer tiempo con el 4-4-3 o la del segundo tiempo con el 4-4-2 o el 4-2-3-1:

Fue una rueda de prensa nutrida en la que el técnico que supo pasar precisamente por el Deportivo Cali, rival que enfrentó el sábado, destacó varios puntos como los cambios de esquema durante el partido, la planificación de juego, lo que se hizo diferente respecto a las dos derrotas previas, y mucho más.

"El primer tiempo efectivamente 4-3-3 y en el segundo 4-2-3-1. Nosotros nos sentimos más cómodos con el 4-2-3-1 porque es el que venimos entrenando y practicando, con dos jugadores de un corte de más recuperación de pelota y uno un poco más mixto; y después el tercero sí más ofensivo. Así hemos jugado todo el campeonato. Pero esta semana yo a ellos no les pude dar el equipo prácticamente hasta ayer, porque Barboza no llegó, Rivera estaba suspendido, 'Kanté' (Jhojan Torres) llegó ayer de la selección después de haber hecho un partido y una práctica de fútbol".

Arias enfatizó diciendo que ha tenido que esperar mucho tiempo, prácticamente hasta muy poco tiempo antes del partido para definir su esquema táctico para afrontar el partido: "Nos quedamos en ese sector con mucha limitación para armar el partido, y quizás abriendo a José (Enamorado) por un lado y a Rivas por el otro que también tiene velocidad y con interiores podíamos tener llegada con cinco jugadores y así lo planteamos en el primer tiempo. La cancha no daba para hacer mucho de lo que pretendo yo con el equipo, y otras circunstancias. En los dos partidos pasados cometimos errores muy duros".

El estratega además sentenció que no quedó muy a gusto con la forma de juego del equipo reflejada en el partido y el porqué del cambio de esquema táctico al iniciar la segunda parte: "Al no tener obligación, Cali jugaba más fresco y con los cambios nos agredió y eso hizo que pasáramos al 4-2-3-1 para que 'Kanté' ayudara a Sánchez que terminó muy apurado, y a Matías para ayudar. Si me preguntas que si me gustó cómo jugó el equipo, la respuesta es: no".

José Aja (Santa Fe) y Humberto Acevedo (Dep.Cali) en una lucha ante un balón dividido. Imagen: Dimayor.

Un aspecto sumamente importante que Arias ponderó en su comparecencia ante los medios de comunicación, es que rescata la forma en la que sus dirigidos se han sabido sobreponer a la adversidad y a las diferentes circunstancias que han sobrevenido en el desarrollo del torneo. Sus palabras al respecto fueron: "¿Qué siento de lo que ha venido pasando con este equipo?: que nos estamos fortaleciendo. Nos han pasado muchas cosas. Yo no sé si algún equipo ha errado tantos penales como nosotros, y todos decisivos: o sea, no fueron para ponernos 3-0, fueron para irnos en ventaja, y el equipo ha salido de esa situación. No sé si hay un equipo que haya tenido todas las expulsiones que tuvimos nosotros: nunca hemos jugado contra un equipo que quede con 10, pero sí hemos tenido que remar con 10 muchos partidos. Podrá ser culpa de nosotros o no, eso depende de la vara con la que se mide".

Qué se hizo de diferente y que ayudó a acabar con la racha de dos partidos sin sumar una sola unidad.

Al respecto, Arias afirmó que efectivamente se concientizó al grupo para limitar los errores demostrados anteriormente:

"Lo primero es que limitamos...no limitamos, no repetimos los errores que cometimos en los dos partidos pasados; todos los vieron. Lo primero que digo en la primera charla con el grupo es que no se buscan culpables, pero sí se buscan los errores para corregirlos. En este partido, bajamos muchísimo el margen de error en defensa con un equipo que estaba agrediendo y venía sin perder. Este partido para nosotros era totalmente decisivo".

Sobre el estado de la cancha y cómo logró cambiar estrategias y juego en menos de 10 minutos

No se puede desconocer que algo tan influyente como el factor climático y todo lo que desembocó en el daño que sufrió el césped, fue un factor a tener en cuenta en el partido del sábado anterior. Al respecto, Arias confesó que para este partido él acudió a algo que no hace normalmente para el momento en el que la lluvia hizo trastocar la planificación del encuentro con el equipo azucarero:

"Nosotros tenemos una metodología en la que damos una charla y luego yo no hablo más con ellos hasta el entretiempo que no vuelvo a hablar; y hoy, tuvimos que hacer una charla otra vez cuando vimos la cancha, y tuvimos que hacer una charla otra vez también porque ya habían jugado con determinados jugadores los partidos anteriores y determinado sistema (el Dep. Cali), y hoy puso cinco atrás: tres centrales, dos laterales, cinco volantes y un delantero, pero acá el mérito es de los jugadores que pueden llevar a cabo lo que se les dice en pocos minutos".

La "calculadora" para clasificar

Acerca de la famosa calculadora de la que tanto se habla en el fútbol profesional colombiano en las últimas fechas de la fase de todos contra todos, se le preguntó al técnico uruguayo del león cuál era la que él mismo manejaba. El estratega fue claro y directo al anunciar cuál era la suya:

"Que tenemos que volver a ganar, que tenemos que volver a ganar y quizá dependiendo de algún resultado nos alcance el empate, pero si entras a una cancha queriendo empatar, normalmente pierdes, y nosotros vamos a entrar el próximo partido a quedarnos con los tres puntos. Y yo creo que lo de la calculadora, imagínese...hay tantas posibilidades que me quedé con lo que dije anteriormente: quise decir que el equipo no es el equipo de Arias, es el equipo de los jugadores...los importantes, los que entran y sufren son los jugadores".

La presión de la tribuna, los "buenos" y "malos hinchas"

La presión en la tribuna es algo que nunca va a dejar de aparecer en el fútbol, y más en tiempos en los que la inmediatez del resultado cada vez ha jugado un rol más preponderante. El afán por obtener los tres puntos, por conseguir una clasificación, por conseguir títulos ha desconocido de procesos, de nombres, y ha cobrado muchas víctimas futbolísticamente hablando.

Por eso, se le preguntó a Arias sobre la presión de los hinchas en el partido ante el Deportivo Cali, que como todos los partidos que han aparecido en el calendario de Santa Fe, se han convertido en juegos bisagra y que siempre significan algo para los intereses del equipo capitalino.

"El hincha presiona porque tiene que cumplir ese rol, por eso le pusieron "hincha"; aunque a veces yo me enoje y me dé vuelta como hoy y no lo entienda, terminamos de errar un penal y hay gente que me empieza a insultar. Sé que no lo debo hacer, pero yo también cumplo mi rol y yo lo que quería era que otros hinchas, buenos hinchas, fueran y le dijeran a esos que se callaran la boca y que empezaran a alentar porque si no, los jugadores no tienen confianza y ahí empiezan los nervios, y eso pasó..."

Estupiñán, el anotador del gol con el que Santa Fe ganó ante Dep.Cali. Imagen: Sergio Acero Yate /El Tempo.

Acto seguido, el técnico continuó y dejó una muy buena reflexión en torno a lo influyente que es el peso de la actitud que puede mostrar un espectador que asiste al estadio con lo que dice o la forma en la que se dirige a los jugadores desde las tribunas, recalcando lo importante que para él es la hinchada del conjunto cardenal y en lo que desde que está en el banquillo sur del estadio El Campín ha podido experimentar con la parcial de Santa Fe:

"...yo vi en seguida que uno y otro fueron e hicieron callar a esos malos hinchas, porque son malos hinchas en definitiva. Si a la primera de cambio te bajas del carro, no vengas, espera y escúchalo por radio y haces de hincha pero te peleas con tu señora, con el gato, con el perro, pero no con los jugadores tuyos. Santa Fe tiene una muy buena hinchada, hay siempre alguno que se sale del redil; lo bueno es que esos buenos, hoy metieron el el redil a esos que estaban ahí. Tenemos que jugar mejor porque estamos agotando todas las reservas del esfuerzo, pero confío en que si entramos, seremos un rival peligroso para cualquiera".

Y para cerrar, dejó una opinión más sobre el tema: "yo invito a la hinchada, no a cualquiera, sino a la de este Santa Fe, a que hagan lo que el otro día hicieron, que cuando estábamos perdiendo 0-2 comenzaron a cantar y a cantar; que repitan que eran 3.000 o 4.000 en el anterior clásico, y empezaron a cantar y a seguir cantando, pues eso es lo que hace que un jugador corra más, no un insulto. Imagínense que ustedes están trabajando, y cometen un error y atrás hay un tejido (alambrado) y cuando erran comienzan "aaaaahhh" y lo insultan (gesto de grito). ¿Hacen mejor las cosas, o la ira los hace reaccionar mal? ojalá el hincha de Santa Fe siga creciendo, en número y en apoyo".

En definitiva no fue una rueda de prensa cualquiera para Arias, pues sus declaraciones estuvieron marcadas por algunas opiniones y conceptos que no se presentan como es la costumbre tras un partido en el que se exponen ante la prensa asistente y la opinión pública. Y en este caso, el partido frente al Deportivo Cali dejó mucha tela por cortar en este aspecto.

Con solo un partido por terminar la primera fase de la Liga BetPlay 2022-II, Santa Fe se ubica 3° con 31 puntos. Todo o nada en el partido restante frente a Once Caldas en Bogotá, y en un escenario en el que quedan aún siete cupos por dirimir quiénes integrarán los cuadrangulares semifinales.