Alfredo Arias: "Ojalá pueda volver algún día a Santa Fe"

Terminó el año 2022 para Independiente Santa Fe, y con él, la temporada o año N°74 en el que ininterrumpidamente el primer campeón de Colombia y nueve veces campeón de liga, hace presencia en la élite del fútbol de nuestro país. El empate 1-1 ante Millonarios por la última jornada de la fase semifinal de la Liga BetPlay sepultó las esperanzas de ambos conjuntos por ocupar una de las dos casillas en la gran final del certamen local.

El equipo albirrojo finalizó 3° con nueve puntos sellando un semestre que como es costumbre hace varias temporadas, enmarca lo que es un sinsabor y unos altibajos repetitivos envueltos en traumatismos y vaivenes en lo administrativo y en lo deportivo, pero que por lo menos en este año dejó una clasificación a Copa Sudamericana 2023, y con ella el regreso a la escena internacional desde que lo hiciera en la Copa Libertadores de 2021. Poco rédito para lo que se puede esperar de un equipo llamado a estar constantemente en lo más alto del fútbol nacional.

Mientras que por el lado de su rival de patio, aquel que se ha robado los elogios y las miradas de propios y extraños durante tres años, y se campea por toda Colombia exhibiendo su condición de favorito al punto de decretarlo como campeón "virtual", termina otro año con la desilusión de quedarse a las puertas de una final que les permita pelear por un título más, pues finalizó 2° con 11 unidades.

Los dos elencos bogotanos se quedaron con la desazón de ver que finalmente, y rompiendo con las apuestas, el Deportivo Pereira tomó la posta y se erigió como el finalista del grupo, liderando la zona 'A' con 12 puntos, ratificando que sin generar tanto ruido, pero con un proceso igual o más meritorio, ha sabido instalarse entre los dos mejores de Colombia en el segundo semestre de 2022.

Hoy más que nunca nos sentimos privilegiados de poder contar con nuestra gente 😍.



Desde YA estamos trabajando para que el 2023 sea un año en el que caminemos juntos 🦁.



¡Soñamos y nos ilusionamos una vez más con nuestro regreso a la #Sudamericana 🏆!

Una vez terminado el encuentro, no solamente se presenció la última exposición futbolística del equipo, sino que también fue la última conferencia de prensa en la que Alfredo Arias, timonel del equipo hasta que el árbitro Andrés Rojas decretó el final del encuentro, brindó su concepto de lo que fue el encuentro.

Además de eso, y como era de esperarse, fue un espacio en el cual, con un ambiente más liberado y distendido que de costumbre, se aprovechó para hacer balances y enviar unos mensajes finales en lo que fueron sus seis meses de experiencia a bordo del expreso.

Declaraciones de Alfredo Arias post partido vs Millonarios

Para comenzar, el estratega charrúa comenzó por expresarse sobre lo que le produjo hacer parte del equipo capitalino.

Sensaciones de su paso por Santa Fe

"Las mejores sensaciones y agradecimiento. Mi papá, que va a cumplir 90 años y por suerte voy a estar con él, me dijo una vez y no lo olvidé más: en la vida hay que ser agradecido; antes que nada, ser agradecido. Yo doy gracias primero a Colombia, después al Deportivo Cali y a la gente del Deportivo Cali que siempre me mandan mensajes, a ese plantel, a los trabajadores y ahora igual".

"Acá en Santa Fe, es difícil irse cuando vas a un supermercado y no esconderte de un insulto porque eso involucra nuestra profesión, pero acá han sido muy respetuosos siempre, han ayudado los vecinos...al Presidente que me trajo, a la gente de Santa Fe que hoy vino y nos alentó hasta que hicimos el gol; debimos haber ganado por ellos pero no pudimos, estábamos ante un gran equipo.

Y a mis jugadores fundamentalmente; mis jugadores han sido tan valientes que a pesar de no ser candidatos de nadie acá estábamos hasta último minuto peleando por una chance. Estos jugadores son valientes y merecen tener la camiseta de Santa Fe porque en Santa Fe siempre se jugó con valentía; se podía jugar mal, bien, regular, pero la historia dice que siempre hubo valientes acá, para fundar el equipo, mantenerlo, sacarlo campeón, no sacarlo campeón y pelearlo día a día...agradecimiento.

El último onceno titular de Santa Fe en 2022. Imagen: Dimayor

De los jugadores que se necesitan o si se dejó recomendaciones y si se llevará a alguno

Al preguntársele sobre posibilidades de recomendar jugadores, o si se llevaría algunos de los que hacen parte de la actual plantilla, Arias afirmó que: "No me corresponde a mí dejar nada; sí dejé un informe porque trato de ser un profesional siempre, y dejé un informe de los jugadores, todo lo que tenemos del día a día, entrenamientos filmados, hemos dejado todo para que el que llegue tenga la información de qué es lo que necesita, pero no me corresponde pedir refuerzos ni nada de eso. El informe habla de cosas pero el que va a decidir es el técnico que llegue".

"Y de llevarme jugadores, ahí sí que me matarían. Me están perdonando la vida que estoy complicando al equipo y dejándolo en esta instancia, pero no. Hay varios que merecería llevarme y me he encariñado muchísimo con estos muchachos, pero lo que menos quiero es dañar a Santa Fe".

Qué significa Independiente Santa Fe, luego de su experiencia dirigiéndolo

"Un lugar donde siempre voy a agradecer, a la gente el cariño que me han dado y a sus trabajadores, uno por uno, al Presidente, directivos, jugadores, a todos, pero no quiero olvidarme de alguno si especifico tanto. Y bueno...es verdad que estoy un poco viejo, pero ojalá pueda volver algún día, sería buenísimo poder volver a Santa Fe".

Un mensaje final a la hinchada

"Varias veces me preguntaban, cuál es el mensaje, o qué le decía a la hinchada que venga. Yo me acuerdo que contestaba que ojalá vayan pero no les voy a decir que vayan, la hinchada sabe cuándo va a tener que ir. El otro día fueron como 30 buses a Pereira y...una vergüenza (por el resultado final del partido), probrecitos; pero hoy vinieron, y alentaron. Esa es la hinchada de Santa Fe que alguna vez vi por televisión, esa es la hinchada de Santa Fe".

"Ojalá que no pierdan la ilusión de venir a alentar a su equipo. Uno puede estar de acuerdo o no con los jugadores que pasan, los técnicos, los dirigentes que pasan, pero a lo que no puede destratar o disminuir es a sus soldados que son los jugadores. No quiero decir que sea una guerra esto, pero en cierto modo tiene muchos parámetros que van paralelos, es una competencoa y necesitas que tus soldados que están adentro estén fuertes, y si les sacas las armas y los insultas seguro van a perder, y Santa Fe necesitaba recuperar la esperanza y la ilusión, y la ha recuperado gracias a estos jugadores que son muy valientes".

"Hicimos un buen campeonato; yo decía que ojalá seamos competitivos e hicimos más; el Presidente me dijo que el segundo objetivo si se puede es clasificar a una Copa, y después estábamos tan cerca, estuvimos a un penal que no cobraron contra Junior. Y estuvimos el otro día en ese partido en Pereira que al vernos perdiendo nos desesperamos por querer empatar y ganar y perdimos más lejos. Pero nada qué reprocharle a mi plantel y a Santa Fe y su hinchada, que son una gran hinchada".

Que te lo pide, toda esta gente🎶🇮🇩

Qué le deja como mensaje al grupo

Siempre se quiere saber un poco más de lo que sucede en la formalidad de espacios como las ruedas de prensa, y se desea saber qué puede decirse u omitirse en la intimidad del camerino. En esta oportunidad, se le preguntó al técnico uruguayo si podía dejar un mensaje final al equipo que dirigió, pero fiel a los códigos propios del fútbol, respondió:

"El último mensaje que seguramente se los dé ahora el viernes que pensamos citar allá a Tenjo y allá les daremos el mensaje, los saludaremos. La verdad que hemos hecho un muy buen grupo, corto, pequeño, pero muy fuerte y muy unido. Lo que dije una vez que para mí los planteles se hacen de afuera hacia adentro, no de atrás hacia adelante. Cada vez que mandamos a alguien a la cancha en un cambio nos daba resultados, pero cualquiera que eligiera, entraba y lo hacía bien, alentando, entrenando, con ganas...y creo que hemos hecho un buen grupo. Siempre digo que todo en la vida es para mejorar, y bueno...no alcanzamos ese último objetivo que era el sueño de ir a la final, no pudimos".

Cuál fue la evolución táctica y futbolística de su estadía en Santa Fe

"Pienso que jugamos bien, hoy jugamos bien; jugamos bien contra Junior allá, muy bien, muy de acuerdo a lo que yo creo que es jugar bien. Ojo que jugar bien tiene diferentes formas; se puede jugar bien al revés totalmente de lo que yo pienso; si entrenas eso y re gusta eso, juegas bien. El equipo contra Junior hizo buen partido, tuvimos la pelota, manejamos los tiempos; en Pereira defendimos muy mal, pero no jugamos mal, jugamos bien, tuvimos la pelota, lo intentamos pero defendimos catastróficamente, que es una parte de jugar. Hoy lo hicimos bien ante un rival al que, lo decía antes, no temía que nuestra hinchada se enojara conmigo, era el mejor equipo, pero a veces no gana el mejor. Nos enfrentamos cuatro veces con ellos: perdimos el primero, ganamos el segundo, y nos empataron los dos últimos...nos empataron los dos últimos.

"El equipo creo que consiguió ser competitivo, hacerse fuerte, tener fe y confianza en lo que hacía y con el paso del tiempo, con pelota, jugar mejor de lo que lo hacíamos en el resto del campeonato".

Alfredo Carlos Arias, un técnico que correspondió con lo que demanda ser parte de la historia de Santa Fe, más allá de no haber logrado un título. Deja lecciones, que a veces son más valiosas. Imagen: @juandiosorio7

Y antes de que se diera por finalizada la rueda de prensa, incluso ya quien la dirigía había dado por concluida la misma, como algo que no es típico en el guion acostumbrado de estos espacios, Arias tomó de nuevo el micrófono y se asentó en la palabra para reiterar un último mensaje que finalmente, al repetirlo, se entendió que lo emitió con total franqueza y sinceridad, como una cuenta pendiente, que ahora que se marcha, espera sea un hasta luego, mas no un adiós definitivo:

"Ojalá pueda volver a Santa Fe. El agradecimiento es mío por el respeto siempre en cada pregunta, muy respetuosas, y no es fácil porque se pueden preguntas a veces que hieren, que dan más rating. Les agradezco de corazón. La mayoría de ustedes tienen edad para ser hijos o nietos, y los felicito para que sigan en ese camino en su carrera y consigan muy buenas cosas, siempre con respeto. ¡Abrazo!"

Buen viento y buena mar para un hombre que ha demostrado por encima de todo, ser una persona de unas muy buenas maneras independientemente de que las circunstancias en las que se dio su salida del equipo y de que hayan sido repentinas, o en las que se dio a conocer la noticia por temas ajenos a su propia voluntad. Siempre fue fiel a su discurso y que volvió a reconectar, no sin la dificultad que siempre implica, a un Santa Fe, con la voluntad, con el espíritu de lucha, y con buenos resultados a pesar de que las herramientas con las que contó no fueran las más auspiciosas; un entrenador que correspondió con ser parte de Santa Fe, más allá de no haber logrado un título. Deja lecciones, que a veces son más valiosas.

Ahora, la tarea nuevamente en el interior de Santa Fe, donde vienen días y semanas, por demás complejas, será recomponer las piezas de la mejor forma posible, y encarar un 2023 que viene con la responsabilidad de formar un plantel competitivo y que aspire a lo que una hinchada de la magnitud de un equipo como el expreso desea: títulos, y competencia internacional.