Andrés Ibargüen: "Llegué al DIM por la seriedad del proyecto"

El Deportivo Independiente Medellín completó una semana de preparación para el nuevo semestre, donde tendrá acción en la Liga, pero también en el plano internacional. En cuanto a la competencia local, se confirmó que Equidad será su rival en la primera jornada, actuando en condición de visitante.

Andrés Ibargüen, una de las caras nuevas del elenco paisa, atendió a los medios de comunicación y compartió sus sensaciones tras llegar al club de la capital antioqueña.

Una nueva experiencia en el FPC

"Estoy muy contento de estar aquí, de aportar mi granito de arena, sabiendo que es un compromiso muy grande con mis compañeros y con la hinchada. Vengo a dar lo que yo sé, lo mejor de mí, a aportar mi experiencia", afirmó el exjugador del Deportes Tolima.

"La hinchada en Medellín siempre es muy exigente, siempre quiere que juguemos bien, que el equipo se consolide y esté en la parte de arriba".

La decisión de llegar al Medellín

"Yo creo que lo que hizo Independiente Medellín fue muy importante, desde que terminé contrato con Tolima me acompañaron; mi primer objetivo era ir al exterior, pero quería jugar torneo internacional y eso lo encontré en el Medellín".

Para él, un punto a favor ha sido sentirse acogido desde el principio: "Ya había compartido con (Daniel) Londoño, (Jhonatan) Marulanda, (Andrés Mosquera) Marmolejo y algunos otros compañeros a los que ya conocía, así no hubiéramos jugado juntos. La hinchada, los directivos y todos me han recibido bien y me han brindado las herramientas para rendir, eso es una bendición".

"No voy a hablar en específico por respeto a las personas y por respeto a las hinchadas de Atlético Nacional y Medellín. Sí recibí ofertas en el fútbol colombiano, tomé la decisión de venir acá por la seriedad del proyecto y por el interés que mostraron. Fueron varias jornadas y un esfuerzo grande del club. El profe me llamó, dijo que quería que estuviera en el grupo".

La Copa Libertadores: el anhelo del grupo

"Tenemos que ir paso a paso, el objetivo es la fase de grupos, pero tenemos que ir por partes, sumando lo más que podamos de local y luego cazando puntos por fuera", expresó Ibargüen.

Respecto a este punto, cabe recordar que el DIM disputará la fase 2 de la competencia internacional contra el ganador de la llave entre El Nacional de Ecuador y Nacional Potosí de Bolivia.

Sobre el estilo de juego

"Si voy a jugar en el frente de ataque o un poco más atrás es decisión del técnico, siempre el colectivo es más que lo individual, lo importante es aportar desde donde esté", dijo el extremo, aclarando que para él fue un punto fundamental en la decisión de llegar a Medellín:

"Una de las cosas más importantes que siempre miro cuando llego a un equipo es si puedo aportar algo desde mi estilo del juego. La idea del profe se ha visto, dar buen juego, tener amplitud y profundidad. Él quiere duelos en las bandas y eso lo puedo aportar yo. Me gusta más jugar por el lado izquierdo, pero no tengo problema en jugar por derecha e interior".

Su pasado en Nacional

"Es un reto muy importante (llegar al DIM), lo que pasó con Nacional está atrás, hay que mirar hacia adelante, con nuevos objetivos y nuevas metas. Yo estoy muy agradecido con los equipos en los que he estado, pero yo volteé la página y estoy enfocado en el DIM".

El regreso de Quintero a Colombia

"Tener a Juan le daría un plus al fútbol colombiano, para que la gente de afuera vea más la Liga, el crecimiento que estamos teniendo. En Colombia el fútbol es más rápido ahora y con más físico, algo que siempre nos ha faltado cuando competimos a nivel internacional. Él tiene condiciones muy exquisitas, soy un admirador de lo que hace".