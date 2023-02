Previa Águilas Doradas vs Junior de Barranquilla: arranca la Liga BetPlay para 'dorados' y 'rojiblancos'

Este miércoles, 25 de enero, las Águilas Doradas de Rionegro empezarán a alzar vuelo en la Liga BetPlay 2023-I recibiendo en el estadio Alberto Grisales al Junior de Barranquilla a partir de las 5:20 pm. De igual manera comienza oficialmente la temporada del Junior, que busca olvidar la mala temporada del 2022 donde no logró títulos y por ello, contra Águilas Doradas por la primera fecha de Liga, el tiburón espera dar el golpe de autoridad.

En cuanto a enfrentamientos directos jugados en Rionegro entre Águilas y Junior, el balance ha sido más favorable para el tiburón, quien en los últimos cinco juegos por Liga BetPlay, ha logrado dos victorias, dos empates y tan solo una derrota, por lo que los barranquilleros llegan como uno de los favoritos a este importante choque de inicio de temporada.

Águilas Doradas, con un nuevo comandante en su vuelo

El equipo antioqueño inicia la temporada 2023 con nuevo entrenador dejando atrás a Leonel Álvarez. Lucas González, un bogotano con formación en España y que tendrá como asistente técnico al ex futbolista samario Alexis Henríquez, es el reemplazo de Leonel. Su plantel registró pocas bajas, ninguna importante, y se reforzó con el volante cartagenero Jean Pineda, que en algún momento sonó para pasar del Medellín a Junior.

Así las cosas, Águilas, que conserva la nómina con la que fue exitoso en la segunda parte de 2022, será un rival exigente para Reyes y sus pupilos. Junior tendrá que salir con todo, ya que la primera impresión siempre cuenta. A la plantilla antioqueña también se sumaron jugadores como Johan Caballero, José Leudo, Diego Valdez, Jorge Rengifo y Diego Sánchéz.

Junior, a pasar la página

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a la temporada 2023 del fútbol colombiano y con la incorporación del talentoso volante Juan Fernando Quintero, el cuadro dirigido por Arturo Reyes espera ser protagonista de Liga BetPlay.

Para este primer juego, Arturo Reyes no incluyó en la lista de convocados a Juan Fernando Quintero, quien no podrá jugar por temas de una sanción que trae desde Argentina. Además, su Certificado de Transferencia Internacional (CTI), lo que popularmente se conoce como ‘transfer’, todavía no ha sido enviado por la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, el volante seguramente estará muy atento al rendimiento de su nuevo equipo.

Dentro de la primera convocatoria, Junior tendrá el estreno de la mayoría de sus refuerzos como lo son Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Edwin Herrera, Vladimir Hernández, Luis Sandoval y Carlos Sierra.

Torralvo, por sanción; Dany Rosero, Berdugo y Fredy Hinestroza, por lesión, y Vélez, por estar en el combinado patrio, son las otras bajas, aparte de ‘Juanfer’, que afrontará Reyes en el debut.

Ocho de las doce incorporaciones se estrenarían en este compromiso en territorio antioqueño frente a un rival que ostenta un buen pasado reciente, aunque ya no tiene la conducción técnica de Leonel Álvarez, quien ahora es el entrenador del Cienciano de Cuzco (Perú). “Es difícil que el equipo sea armonioso cuando llegan muchos jugadores, pero se ha visto muy bien con las incorporaciones, y en los entrenamientos se ha dado. En los partidos es cuando vale esa unión”, dijo ‘Cariaco’ González.

Posibles formaciones:

Águilas Doradas: José Contreras; Mauricio Duarte, Sebastian Rodríguez, Jeison Quiñones, Mateo Puerta; Diego Váldes, Kevin Castaño; Orlando Berrío, Auli Oliveros, John Salazar; Marco Pérez.

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Wálmer Pacheco, Iván Scarpetta, José Ortiz y Edwin Herrera; Didier Moreno, Leíder Berrío, Carlos Sierra; Omar Albornoz, Luis González, Carlos Bacca.

Equipo Arbitral:

Central: Jorge Duarte – Santander

Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre – Caldas

Asistente Nro. 2: Javier Patiño – Meta

Cuarto Árbitro: Elkin Echavarría – Antioquia

VAR: Fernando Acuña – Boyacá

AVAR: Sebastián Vela – Bogotá

Observador VAR: Gustavo González – Federación