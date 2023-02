Vanessa Córdoba: "Colombia se va a sorprender con este Atlético Nacional"

Luego de anunciarse la alianza entre los clubes Atlético Nacional y Formas Íntimas, se anuncia un refuerzo de lujo, la caleña de 27 años la cual cuenta con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional y un legado que ha demostrado que corre por sus venas.

Vanessa Córdoba llega procedente del Deportivo Cali femenino, luego de quedar subcampeona, participar en la Copa Libertadores y recientemente ser galardonada como la jugadora influyente en los premios Fémina Fútbol.

Vanessa se encuentra feliz y orgullosa con su llegada tanto al club como a la ciudad de Medellín, “estoy muy contenta, Atlético Nacional fue un equipo que siempre tuvimos en el radar de casa, por todo lo que representa y el profesionalismo que significa esta institución, es algo con lo que siempre me he identificado, ha sido ese ejemplo que he tenido acá en Colombia “, de esta forma se expresó la jugadora respecto a su arribo al verde antioqueño, cabe mencionar que su padre, también formo parte del club en el año 1988 , aunque solo tuvo la oportunidad de disputar 4 partidos amistosos.

Un privilegio estar en Nacional

La arquera manifiesta haber llegado en el momento corrector, ya que toda su experiencia y paso por los diferentes clubes la han llevado a obtener una madurez en el campo y esto la hace sentir mucho más cómoda y con la intención de aportar todo su talento en el terreno de juego, convirtiéndose en una arquera salva partidos, como ella misma lo menciona “en equipos como Nacional, hay que salvar partidos y hay que salvar titulos”, esto también lo ratifica la historia de Atlético Nacional bajo los tres palos en las plantillas tanto femeninas como masculinas, “Si bien somos géneros distintos, somos una misma institución” expresó Vanessa.

Foto: Vanessa Córdoba

“Es un equipo bastante joven, de verdad estoy muy sorprendida con el nivel que hay” fueron las palabras de la jugadora en cuanto al acoplamiento con el resto del plantel, que en conjunto se encuentran a la espera de lo que pueda suceder este próximo sábado en la primera fecha de la Liga Betplay Femenina, también hace referencia a su disposición y capacidad de enfrentarse a los retos que se presenten durante su paso por el club, de la mano de su compañera Valery Restrepo.

Por último, la guardameta comenta un poco respecto a lo que son sus objetivos personales, en los cuales genera énfasis en la necesidad de obtener minutos en búsqueda de un cupo a la Copa Mundial Femenina, la cual tendrá inicio el 20 Julio en Australia y Nueva Zelanda, “sumar minutos, lo necesito mucho este año”.