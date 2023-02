Memoria Cardenal: Medellín 1-2 Santa Fe El 'león' remonta y vence el arco 'poderoso'

El año de 1961 trae una lucha pareja entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín un duelo de rojos, un duelo de clubes que durante la temporada dieron espectáculo fùtbol y muchos goles.

Fue así como en la primera vuelta del torneo pero en la capital colombiana cardenales y poderosos dieron un espectáculo a los asistentes al Estadio Nemesio Camacho 'El Campin' cuando en un vibrante juego igualaran a 4 goles en una tarde de emociones y que sería un abre bocas de lo que nos darían los rojos en la temporada 1961.

Contexto de la liga 1961

En un torneo largo de principio a fin de año y con un total de 11 equipos la opción más justa de parte de los directivos para dirimir el titulo seria a cuatro vueltas todos contra todos además de la participación de Santa Fe a la segunda versión de la Copa Libertadores de América y las eliminatorias al mundial de Chile lo cual hacia que el 61 fuera un año particularmente cargado de fútbol.

Empieza el epilogo del torneo

Millonarios, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe eran los equipos que luchaban por alcanzar la estrella del torneo 1961. Y durante el campeonato eran los que mejor juego habían mostrado.

Lejos estaba el América sub campeón de 1960 y Cúcuta con Deportivo Cali eran tímidos oncenos que no daban la talla.

Un Noviembre definitivo

Mientras en Bogotá Millonarios que era el líder del torneo y Nacional en la parte baja de la tabla jugaban un encuentro disparejo a favor del azul.

En el Atanasio Girardot poderosos y cardenales en un juego más parejo buscaban acercarse al líder del torneo.

Una tarde fresca en la tacita de plata y un estadio con excelente asistencia auguraba una buena tarde de fútbol.

Independiente Medellín salió con toda la actitud y tener un guardameta como Efraín “Caimán” Sánchez le daba la confianza de salir buscando el arco rival, un equipo equilibrado era el Medellín de aquel torneo y quería seguir con la misma filosofía que le había dado hasta el momento tantas alegrías.

Santa Fe por su parte había mostrado la misma fiermeza y poderío adelante era de los mejores locales sin embargo fuera d 'El Campin' había dejado escapar puntos importantes.

Y como es tradicional con Santa Fe la ley del ex no se hizo esperar y José Vicente Grecco un ex cardenal abrió la cuenta para los locales cuando terminaba el primer tiempo, en una primera parte de ida y vuelta pero que terminaba favoreciendo al equipo antioqueño.

Para la segunda parte la necesidad de la visita fue acrecentando pero El Caimán Sánchez no era fácil de vencer pero afortunadamente para los intereses bogotanos Alberto Perazzo min 65 y Oswaldo Panzutto, min 81 daban la vuelta al resultado en una de las pocas victorias fuera de Bogota.

Nominas

Independiente Medellín

Efraín Sánchez, Antonio Pecora, Jorge Méndez, Sabino Bartoli, Hernando Caicedo, Héctor Echeverry, Carlos Cuellar, Humberto Álvarez, Juan Vairo, José Luis Lanza, José Vicente Grecco.

Independiente Santa Fe

Leonardo Bevilacqua, Carlos Rodríguez, Guillermo Milne, Carlos Aponte, Juan Montero, Jaime Silva, Mario Bustamante, Campana, Oswaldo Panzutto, Alberto Perazzo, Héctor Zipa González.