Sergio Mosquera: "Supimos leer el juego con la línea de tres"

Para enfrentar a Deportivo Pereira, Atlético Nacional sorprendió con un esquema de tres defensores centrales, Mosquera habló sobre cómo se sintió jugando bajo esta idea: "Fue algo cómodo, supimos leer el juego con la línea de tres de dónde no les dábamos tanto espacio, que al final liberábamos un poco más los centrales y podíamos sacar desde hay el balón hacia el punto que queríamos que llegara o que finalizara la jugada, creo que fue eficaz y creo que fuimos meritorios de lo que se trabajó".

El conjunto verdolaga sufrió la expulsión de Juan Felipe Aguirre, uno de los tres defensores que tenía en el fondo, Mosquera re refirió sobre lo que hizo el equipo dentro de la cancha para sobreponerse a la expulsión: "Yo creo que seguir manteniendo las líneas cortas y no darle esos espacios que el Pereira estaba buscando o tratando de generarlos, creo que siempre y durante todo el partido se mantuvieron esas líneas cortas y un equipo muy compacto, entonces también mucha comunicación de todos nosotros y bueno esto es de todo el grupo, no solo de la zona defensiva si no de nuestros atacantes".

Esta en disputa el primer título del año en el fútbol colombiano, Atlético Nacional pegó primero y consiguió la victoria en la ida de la Superliga, Sergio Mosquera habló sobre lo que hay que tener en cuenta en el partido de vuelta para llevarse el título "Yo creo que tener intensidad, creo que es hacer respetar nuestra casa, esperemos poder estar a la altura y poder corroborar este lindo trabajo que se hizo el día de hoy".

El partido de vuelta de esta llave de la Superliga BetPlay 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 16 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y tendrá como hora de inicio las 8:00 p.m. hora colombiana.