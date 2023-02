David González: "No estoy preocupado, sé lo que el equipo tiene"

Luego de un juego cambiante en el que parecía que el Medellín tenía el control del compromiso, después del tanto de penal convertido pon Edwuin Cetré justo antes de la finalización de la primera mitad, el Medellín salió con intensidad en la segunda parte y tuvo un par de ocasiones para ampliar el marcador que infortunadamente como viene siendo recurrente en este inicio de campeonato, desperdició.

"El primer cambio que es el de Andrés es porque está condicionado por la amarilla, a pesar de que teníamos a Envigado en su propio campo, son jugadores Jóvenes y en las transiciones son muy peligrosos. Queríamos evitar que terminara (Ricaurte) siendo expulsado", fueron algunas de las declaraciones del DT en la rueda de prensa.

La salida del talentoso volante fue un factor fundamental para el cambio del equipo, desde ese momento se evidenció un equipo con dificultades para salir en la mitad de la cancha y el Envigado comenzó a inclinar la cancha a su favor, tanto fue esto que, en tan solo 5 minutos remontó el compromiso.

"Sentimos que teníamos el control del juego, controlando la posesión y la iniciativa del juego, luego se descontroló el partido y lastimosamente no pudimos revertir esa situación", afirmó Andrés Ricaurte luego de que el equipo no encontrara las ideas, ni la claridad para incomodar al local que después de ponerse en ventaja no sufrió el partido.

Aunque reconoce que su función es fundamental para en engranaje de un ataque fluido por las bandas, también destaca que los cuatro compañeros que pueden cumplir la función en esa posición del terreno tienen la información necesaria y las aptitudes para desarrollar la idea que el entrenador desea transmitir buscando el mejor rendimiento.

David González enfatizó en lo siguiente: "El primer tiempo inicia bien pudimos irnos 2-0, cuando uno es el que va arriba y le empatan, entra la presión, y estas cosas pasan", todo esto por la falta de efectividad frente al arco que ya con el pasar de las jornadas se ve como un problema serio y que sigue costando al momento de liquidar un juego.

Ahora bien, durante los últimos años los famoso "clásico joven" ha tenido un tinte especial, partidos bastante cerrados en el que las dos instituciones buscan al máximo salir victoriosa. El ambiente en las tribunas, el compromiso desde la raya por parte de los entrenadores y la gallardía de los equipos para entregar todo de si. Andrés Ricaurte, en la rueda de prensa, expresó: "Cuando uno juega partidos así y me pasaba en Leones es un envión anímico y uno se quiere mostrar".

Pese a la derrota y a la floja presentación del equipo en la segunda mitad, David González no se siente preocupado por la irregularidad de su equipo, considera que es un equipo con intensidad y volumen ofensivo, que sigue en construcción y en ajuste de detalles especialmente en la parte final del terreno en el que le ha faltado eficacia para obtener los tres puntos.

Además, David González, la certeza que en el momento en el que sus dirigidos comiencen a mejorar el porcentaje de efectividad de cara a gol, llegarán las victorias y de la mano la tranquilidad para la afición.