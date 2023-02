Previa Santa Fe vs. Deportivo Pasto: regresa la liga al 'Campín'

Este martes 14 de febrero regresa la Liga BetPlay Dimayor 2023-I, al estadio Nemesio Camacho El 'Campín', luego que el 'coloso de la 57' fue anfitrión en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, donde la Selección Colombia ocupó el tercer lugar y logró un cupo al mundial.

Será el primer juego de Independiente Santa Fe en condición de local por la fecha número cuatro, donde recibirá al equipo del sur del país, al Deportivo Pasto. En la anterior fecha los cardenales sacaron un valioso empate en la ciudad de Medellín visitando al Deportivo Independiente Medellín; mientras que el Deportivo Pasto cayó en su casa (2-4) ante América de Cali.

Santa Fe, de vuelta en casa

Los dirigidos por Harold Rivera que regresan a su casa, al estadio Nemesio Camacho El 'Campín' buscan revalidar lo trabajado para este 2023 frente a su hinchada. A la espera que Hugo Rodallega sea titular, Independiente Santa Fe saltará a la cancha ante Deportivo Pasto con varios cambios entre sus convocados.

Luego que el director técnico Harold Rivera dio a conocer el listado de llamados para el encuentro ante los volcánicos, se notó por primera vez el llamado de Dubán Palacio, el extremo que llegó a reforzar en este año. Otro de los cambios se vio en el no llamado de jugadores como Juan Daniel Roa y Jonathan Barboza, así como Jefferson Rivas, esto por decisión de Rivera.

Kelvin Osorio quien regresó a Independiente Santa Fe, reemplaza en esta ocasión a Cristian Marrugo, luego de la expulsión recibida en Medellín. Así como se generó rotación en el arco cardenal, con la salida de Juan Daniel Espitia, y el regreso de Ómar Rodríguez.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto, busca sumar por fuera de casa

El conjunto volcánico que viene de caer en su casa ante un América de Cali fuerte, quiere llegar al fortín de Independiente Santa Fe y recuperar los puntos perdidos de local.

Los dirigidos por Flabio Torres, jugarán su segundo encuentro de la liga, debido a que tienen partidos aplazados ante Millonarios y Alianza Petrolera. Es así como Torres llega con su grupo completo a la ciudad de Bogotá, donde aprovecharán el frío capitalino para sentirse en casa.

El equipo del sur del país se encuentra ubicado en la casilla número 19 con un solo punto, es por esto que necesitan empezar a sumar de a tres y en Bogotá podría ser una gran opción.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Santa Fe: José Silva; Fabián Viáfara, José Aja, Julián Millán, Dairon Mosquera; Harold Rivera, José Enamorado, Kelvin Osorio, Neyder Moreno, Jersson González, Wilson Morelo. D.T.: Harold Rivera.

Deportivo Pasto: Diego Martínez; Cristian Tovar, Jesús Figueroa, Christian Mafla, Mateo Garavito; Juan Roa, Camilo Ayala, Didier Pino, Adrián Estacio; Edward López, Joffre Escobar. D.T.: Flabio Torres.

Equipo arbitral

Árbitro: Luis Delgado - Valle

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz - Córdoba

Asistente No. 2: Elkin Echavarría - Antioquia

Cuarto Árbitro: Camilo Portela - Cundinamarca

VAR: Never Manjárres - Córdoba

Asistente VAR: Jonathan Aguirre - Caldas

Observador VAR: Henry Sicacha – Federación