Las reacciones en Nacional tras el empate en Bucaramanga en la quinta fecha

Atlético Nacional llegaba al partido de la quinta fecha con aire en la camiseta luego de conquistar su título número 32 el pasado jueves, cuando se convirtió en el ganador de la Superliga 2023. Esta situación permitió tener, desde el inicio, a jugadores que no habían tenido tanto rodaje en los primeros partidos de la liga. Tal es el caso de Brahian Palacios, jugador que sin duda cambió la cara del partido y la forma de atacar del equipo antioqueño.

En el minuto 64, una salida rápida de Atlético Nacional dejó ver el regate y la velocidad de Palacios, que con un remate certero daba el 2-1 en el compromiso. Sin embargo, el gol fue posteriormente anulado por la herramienta VAR, a lo que el técnico, Paulo Autuori, se refirió en la rueda de prensa: "Dejar de validar un gol que este muchacho (Palacios) ha hecho es causar daño en el fútbol. El VAR en los días actuales viene causando cierto daño al fútbol".

Brahian Palacios, quien acompañó al profesor Autuori en la rueda de prensa, también se refirió al gol convertido: "Nosotros no podemos hacer nada con las decisiones que toma el árbitro. No creo que hayamos bajado la intensidad, creo que bajamos un poquito los ánimos tal vez cuando nos anularon el gol porque no entendíamos por qué. Creo que competimos de principio a fin", Palacios.

También se le vio un poco molesto al profesor Autuori cuando se le preguntó por el tema de las ausencias en la convocatoria, y en su caso puntual, la de Juan Pablo Torres. "La gente no sabe lo que pasa y para esta clase de preguntas necesita estar más informada. 'Tatay' (Torres) tuvo un problema de virosis y no pudo estar aquí; si estuviera listo, seguramente iba a jugar, porque era lo que estaba planteado": Paulo Autuori.

El próximo partido de Atlético Nacional será como local frente al Atlético Huila el lunes 27 de febrero. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.