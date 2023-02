Sin levantar cabeza: el rendimiento de los jugadores del DIM frente al América

Se jugó la quinta fecha de la Liga BetPlay en la que el Deportivo Independiente no pudo con el América de Cali y perdió en casa en los últimos minutos del encuentro.

El equipo antioqueño no logra levantar cabeza y aún no conoce una victoria en la liga, luego de jugada la quinta fecha, completa su tercera derrota consecutiva. Los dirigidos por David González pese al intento de generar juego y tener el balón no logran llegadas claras y ni la suerte juega a su favor.

Los primeros 45 minutos presentaron un partido detenido por las continuas faltas y poca generación de juego, Cambindo y Pons tuvieron un par de llegadas que asustarían al América, sin embargo, las intenciones disminuyeron dejando el arco en ceros en el primer tiempo.

Para el segundo tiempo Independiente Medellín entró con su primer cambio en el terreno, la salida de Déinner Quiñonespor el ingreso de en lugar de generar un cambio positivo, opacó las opciones de juego convirtiendo el segundo tiempo en un partido muy disputado, pero con pocas acciones de gol. Pese a esto, sobre los últimos minutos Luis Sánchez de puntazo en el área pone el único gol del duelo a favor del América luego de un centro desde la izquierda.

Criterio de puntuación. 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once titular

Andrés Mosquera Marmolejo: 7 | Pese a que recibió el gol de la derrota, no tuvo mucha participación debido a que fue un juego con pocas opciones y llegadas de ambos equipos. Eso sí, intervino dos veces para salvar al DIM.

Daniel Londoño: 6 | Jugador que es aplicado en marca, pero se mostró confuso a la hora de atacar y estuvo limitado por la amarilla que recibió en los primeros minutos del primer tiempo.

Andrés Cadavid: 6 | Seguro en su labor durante el primer tiempo y un segundo tiempo en el que su actuación fue regular.

Víctor Moreno: 6 | Regresó a la titular del equipo cumpliendo su labor.

Jonathan Marulanda: 6 | El jugador lleva varios encuentros en los que debe ser sustituido por lesiones en el campo.

David Loaiza: 6 | Le vienen dando más minutos, se muestra bien en la contención, pero jugó mucho hacia atrás y tuvo constantes errores al entregar el balón.

Andrés Ricaurte: 6 | Tuvo intenciones de rematar al arco, sin embargo, no generó opciones claras ni se entendió con sus compañeros.

Déinner Quiñones: 6 | Su debut este semestre de nuevo con el DIM, tuvo intenciones de generar juego y el partido cambió negativamente con su salida.

Edwuin Cetré: 6| Venía de figurar en otros encuentros, esta vez no se notó tanto pero tuvo intenciones ofensivas.

Diber Cambindo: 6 | Tuvo unos primeros minutos en los que intentó llegar, sin embargo, no generó opciones claras y no logró entenderse con Pons para este encuentro.

Luciano Pons: 7 | Pese a que no fue claro en las pocas oportunidades que tuvo, es un jugador que siempre está en la búsqueda de la pelota y de generar opciones de gol.

Cambios

Ever Valencia: 5 | Entró en el segundo tiempo por Déinner Quiñones y pocas veces tocó el balón.

Yulián Gómez: 6 | Entró por Jonathan Marulanda, tuvo poca participación ofensiva.

Felipe Pardo: 6 | Entró por Diber Cambido, es un jugador que cuando entra busca solucionar el partido, pero esta vez nada jugó a su favor.

Jhon Placios: 6 | Ingresó por Daniel Londoño los últimos 14 minutos y cumplió en su labor.