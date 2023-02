Previa Deportivo Cali vs Águilas Doradas: el Palmaseca se pinta de verde con los hinchas de regreso

Por: Daniela Rojas Aldana

Deportivo Cali no ha logrado sumar de a tres en lo que lleva la Liga BetPlay 2023–I, lleva dos empates y espera este lunes sumar su primera victoria del 2023, ante sus hinchas, quienes no acompañaron al equipo desde hace seis partidos por sanción.

Deportivo Cali buscará su primera victoria del 2023

Con la motivación del regreso de los hinchas azucareros a su estadio, los dirigidos por Jorge Luis Pinto, piensan en sumar para subir en la tabla de la liga y del descenso. Los verdiblancos, actualmente están en la casilla 17 de la Liga BetPlay con tan solo dos puntos, sin embargo, hay que recordar que tienen unos partidos pendientes por disputar. En lo que corresponde al tema del descenso, está en la casilla 14, siendo Águilas Doradas, rival directo en dicha tabla, ya que el equipo antioqueño está en la casilla 13.

Los triunfos son un tema fundamental en la dirección de Pinto, pues el técnico santandereano, quiere realizar una buena campaña con el equipo vallecaucano y lograr sacarlo de ese abismo futbolístico en el que se encuentra el Deportivo Cali. Tras la salida de su gran figura, como lo era Teófilo Gutiérrez y otros jugadores más, el técnico busca encontrar el once ideal que lleve al Cali a lo más alto de la tabla.

Lista de convocados

Águilas Doradas, por los tres puntos y el liderato

El conjunto antioqueño no conoce la derrota y ha sido uno de los equipos revelación de esta Liga BetPlay 2023–I. Los dorados vienen de empatar ante Junior y Atlético Nacional, y de vencer a al Deportes Tolima y el Once Caldas y no solo eso, sino dando muestras de buen juego, por lo que se esperanza mucho en lograr un resultado positivo en otro partido como visitante..

Ubicado en la cuarta casilla de la Liga, los dirigidos por Lucas González, saben que, con un triunfo en suelo vallecaucano, lograrán ubicarse en lo más alto de la tabla, siendo líderes con 11 puntos, uno más que el actual líder, el cual es el América de Cali.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Cali: Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, José Caldera, Juan José Tello; Rafael Bustamante, Yimmi Congo, Andrés Arroyo, Kevin Velásco, Daniel Mantilla; Gustavo Ramírez.

Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Jean Franco Fuentes, Darwin Andrade; Kevin Castaño, Jesús Rivas; Fredy Salazar, Jean Pineda, Alex Castro; Marco Pérez.

Equipo arbitral

Árbitro: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: John León – Caldas

Asistente No. 2: Iván Ballesta – Cundinamarca

Cuarto Árbitro: Luis Delgado – Valle

VAR: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Asistente VAR: Herminzul Calderón – Bogotá

Observador VAR: Ramón Girón – Federación