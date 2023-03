Andrés Salazar: “Hay que ser paciente, se ha venido trabajando de la mejor manera”

Salazar, quien debutó oficialmente con Atlético Nacional en el minuto 92´ contra Huila tiene la oportunidad de tener mayor ritmo de juego este domingo cuando el verdolaga visite la ciudad de Pasto y enfrente al conjunto volcánico. Frente a esto, el juvenil afirmó lo siguiente: “Total felicidad para mí, era algo que de niño había soñado: debutar con el club de mis amores. Fue algo muy satisfactorio para mí y ahora queda seguir sumando minutos”.

El zurdo, quien hizo el proceso juvenil en Atlético Nacional y ha estado ha préstamo en equipos como Valledupar y Fortaleza hace parte de la nueva camada de jugadores que Paulo Autuori está teniendo en cuenta en su segunda etapa como técnico del equipo.

“En el poco tiempo que llevo acá he aprendido mucho del profe Autuori y de todos los laterales que están en el club. Eso es muy importante para mi carrera y muy productivo para nosotros (los juveniles) mirarlos y hacer las cosas como ellos las vienen haciendo”.

A esto se le suma su presencia en la selección Colombia sub 20 donde es el titular de la banda izquierda, sobresaliendo en el último sudamericano disputado en nuestro país. Dice no preocuparse por la titularidad en Nacional, pues es consciente de su trabajo y sabe la calidad de jugadores que tiene por delante en su posición, por lo que espera pacientemente su momento y trata de dar lo mejor de sí en cada oportunidad: “Desde el primer día que estoy acá el equipo me ha recibido muy bien; estoy agradecido por la confianza que me han dado los veteranos del equipo. Aprovechar eso y cuando esté en la selección hacer las cosas de la mejor manera allá también”.

Salazar también fue consultado sobre lo que piensa de cara al futuro cercano del equipo en las diferentes competiciones (locales e internacionales) que tendrá que enfrentar, a lo que respondió que todos están “preparados para lo que se viene en estos meses”.

Nacional jugará su partido de la fecha 7 este domingo a las 5:40 p.m. en el estadio Departamental Libertad ante Pasto, con la oportunidad de seguir escalando posiciones ante un rival que viene haciendo las cosas bien en este torneo.