Paulo Autuori: "Necesitamos juntar la belleza del juego con un nivel competitivo alto"

En la previa al partido frente al Deportivo Pasto, el entrenador del Atlético Nacional, Paulo Autori, dio sus declaraciones sobre varios aspectos del equipo, destacando el regreso de Sebas Gómez haciendo referencia a que "es un profesional a carta cabal", destacando el liderazgo y el nivel competitivo, "Gómez es un jugador que rinde y que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo".

Asímismo, hizo un análisis previo a las fechas de liga que se vienen para Atletico Nacional y a los encuentros que tendrán por Copa Libertadores: "Vamos a estar involucrados en unos meses complicados porque va a iniciarse el proceso de la Libertadores".

El brasileño se refirió al gran trabajo que vienen haciendo en cancha: "Cuando uno empieza un trabajo en el fútbol tiene una idea, para que esta idea sea plenamente absorbida por el grupo, antes se tiene que desconstruir unas cosas para después construir, esto es un proceso". Con respecto a los resultados que se vienen dando para el equipo paisa comenta "Nosotros necesitamos juntar la belleza del juego con un nivel competitivo alto".

"Hemos mejorado muchisimo nuestro proceso competitivo", mencionó Autuori, que también habló sobre la gran capacidad de juego que tienen los juveniles y el gran futuro que le espera a Atlético Nacional: "Nosotros trabajamos dentro y fuera de la cancha, el futuro de Nacional son ellos". Con jugadores como Ángel, Palacios, Mier, Peña entre otros, se siente satisfecho y feliz teniendo la plantilla llena de talento y creando un proceso de confianza con todos los jugadores, viviendo el día a día.

De igual manera Autori mantiene su técnica para enfrentar a Pasto de visitantes, asegura que tiene todos sus jugadores listos e hizo referencia a Jarlan Barrera: "Él no está apartado, acá nadie puede estar apartado, hay momentos en los que uno necesita enfatizar y para desarrolar un trabajo debe sentirse así", y aseguró que pronto estará nuevamente en la convocatoria de Atlético Nacional pero que su prioridad es tenerlos al nivel máximo fisica y mentalmente.

En la conferencia de prensa se mencionó el increíble trabajo que viene haciendo el equipo de Independiente del Valle y Autuori manifestó "es un equipo con ideas distintas; cuando decidí venir a Atlético Nacional hablé de mis ideas pero debemos construir en conjunto con la institución". Es importante que el equipo pueda trabajar de la mano con el club, el hincha, los jugadores y la institución, para así mantener un equilibrio de progreso e ideas claras.

El técnico Autuori confía plenamente en la capacidad de sus jugadores y por eso no se cierra a la oportunidad que le está dando al jugador Góez, donde afirmó: "Hasta los más queridos por la hinchada cometen errores, no se debe cerrar las oportunidades a unos jugadores, mi mirada en la cancha no es solamente la relación del jugador con el balón, sino su ubicación y su labor colectivo", haciendo referencia así a que el equipo verdolaga está trabajando para que se mantenga más el balón en el campo, pero es muy importante tener confianza en el plantel completo.

También hubo espacio para mencionar a los mundialistas Andrés Salazar, Luis Marquinez y Edier Ocampo, donde Autuori les está dando minutos: "Mi idea es meterlos, pero he hablado con cada uno, y es que contar con ellos ahora, pero en unos días no van a estar con nosotros, eso no es lo mejor; necesito tenerlos para una secuencia y eso no va a pasar y gracias a Dios porque estan involucrados en la selección que va a ir a pelear un Mundial".