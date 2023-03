Jorge Luis Pinto: "Nos faltó presencia ofensiva"

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto viajaron a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Millonarios con el objetivo de recuperar los tres puntos perdidos en condición de local contra el Deportivo Pereira, pero el resultado no fue el esperado, cayeron dos goles a cero, con un nuevo y pobre planteamiento defensivo y con poca generación de juego en el frente de ataque.

Jorge Luis Pinto y el lateral derecho Aldair Gutiérrez fueron los encargados de atender a los medios de prensa y en Vavel.com les compartimos los mejores momentos de la rueda de prensa:

Pinto fue claro al resaltar que a pesar de que el equipo intentó jugar en varios momentos del partido, no fue suficiente: “Contentos no podemos estar, a pesar del esfuerzo que el equipo hizo durante los noventa minutos, porque independientemente del resultado corrió todo el equipo y correr en la altura no es fácil”.

También, Jorge Luis entendió que al equipo le faltó intentarlo más en el frente de ataque: “Tuvimos que luchar contra el bloque defensivo de ellos atrás, asegurando su resultado y eso no fue fácil. Nos faltó presencia ofensiva. Yo creo que ahí o nos marcaron bien o no la tuvimos nosotros y ahí el resultado”.

Para los jugadores del Deportivo Cali no fue fácil encontrar el camino para el descuento, pese a que su director técnico intentó cambiar el módulo táctico defensivo para sumar más jugadores en el ataque. Aldair Gutiérrez lateral derecho tuvo que pasar al costado izquierdo para apoyar desde esta posición: “Uno como jugador se siente mejor en su posición, pero creo que estoy preparado para jugar donde el profesor me necesite. Me sentí cómodo en las dos posiciones y estoy dispuesto a jugar donde el profe lo crea conveniente”.

Otro jugador que tuvo que aportar desde varias posiciones fue el volante ofensivo Kevin Velasco, quien actualmente porta la camiseta con el número diez y fue Pinto quien explica estas variantes: “Pienso que el jugador se tiene que acostumbrar a eso, a que llene varias posiciones. Por la primera (extremo derecho) de alguna manera me gustó, tuvimos fútbol por dentro y la cancha la abrimos con los laterales que era una de las funciones tácticas del partido”.

Con esta derrota, el Deportivo Cali se ubica en la posición número dieciocho con seis puntos y un partido pendiente por jugar en condición de visitante frente a Independiente Santa Fe. Un partido nada fácil teniendo en cuenta la situación que vive el cuadro santafereño. El próximo partido del Cali será frente al Atlético Bucaramanga el sábado 11 de marzo en condición de local, donde enfrentarán a Teófilo Gutiérrez, ex Deportivo Cali y quien fue uno de los jugadores más importantes que consiguieron la estrella número diez.