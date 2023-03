Dorlan Pabón: “Cuando ganas, se trabaja mejor y se corrigen errores”

Después del triunfo 0-1 de visitante contra el Deportivo Pasto, con gol de Yerson Candelo, el equipo que dirige Paulo Autuori se preparó durante toda la semana en la sede Deportiva de Guarne, pues la principal idea es avanzar en el concepto de la idea de juego y también llegar de la mejor manera posible para el juego de este sábado ante Millonarios, válido por la octava fecha de la Liga BetPlay 2022-I.

Precisamente, uno de los jugadores más destacados en el equipo verdolaga en lo que va de la presente temporada, Dorlan Pabón, tras el entrenamiento del pasado jueves, habló con los medios de comunicación, destacando que el equipo, sin duda alguna, ha mejorado en cuanto a fútbol, consciente de que todavía les hace falta subir más el nivel.

“Estamos contentos por lo que estamos viviendo, yo creo que desde quedamos campeones hemos subido un poco el nivel, nos ha faltado un poco. Cuando ganas, se trabaja mejor y se corrigen errores o cosas que quiere el 'profe'. Todos los días captamos la idea que quiere el cuerpo técnico”, dijo el exjugador de Monterrey.

Haciendo referencia a lo idea que quiere el director técnico brasileño, Paulo Autuori, el futbolista de 35 años y con trayectoria por varios equipos a nivel mundial, declaró que pretende tener un equipo que rivalice contra cualquier rival, sin importar si está en condición de visitante o local.

“El 'profe' quiere un equipo que compita, independientemente si estamos jugando en nuestra casa o en el estadio del rival, eso es lo que está pidiendo y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que a veces, uno puede jugar bien o mal, pero sí compites puedes sacar un buen resultado y eso estamos haciendo. Hoy en día para jugar lindo y perder, no da, entonces si usted compite, yo creo que se van a dar los resultados”, expresó Pabón.

En cuanto al esquema táctico y las exigencias por parte del entrenador Paulo Autuori, el jugador de Atlético Nacional indicó que le han dado mucha confianza en la cancha, eso sí, también le han pedido que colabore en la zona de volantes.

“El entrenador me ha dado mucha confianza cuando juego de diez, pero también me pone tareas para ayudar a los volantes, metiéndome bien a la línea de cuatro. Esa es una posición que conozco bastante, porque toda la vida jugué ahí, entonces no es extraña para mí. Me siento contento porque me da libertad, pero tengo en cuenta que también tengo otras funciones por cumplir”, finalizó Dorlan.