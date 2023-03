Dannovi Quiñonez, lo mejor de lo peor en el Once Caldas ante Deportivo Pasto

Una derrota dolorosa sufrió el Once Caldas en su propia casa tras la jornada 8 de la Liga BetPlay ante el Deportivo Pasto. Dentro del mal rendimiento de muchos de los jugadores se ha de rescatar el juego mostrado por el centrocampista Dannovi Quiñonez, quien, a pesar del bajo nivel del cuadro manizaleño, demostró buen juego y claridad a la hora de intentar llevar a su equipo a la zona de ataque.

Su objetivo fue dar claridad en zona medular, además de llevar la pelota hasta las dieciocho con cincuenta, algo que no fue posible, ya que el equipo no respondió con el nivel esperado. Pasó bien la pelota, fue aguerrido y demostró calidad en el juego, por lo que en efecto iba cumpliendo su labor; sin embargo, la irregularidad por parte de la defensa no recaía bajo su responsabilidad total.

Fue Dannovi de los pocos jugadores que se le notó el empuje para tratar de sobreponerse al buen juego que provocó el Pasto, por eso fue el que recibió la calificación más alta de los que estuvieron jugando en medio de la merecida derrota de 0-1.

El partido dejó un soso sentimiento en la hinchada, que demuestra su claro descontento en redes sociales por el mal desempeño por parte de los jugadores que no supieron defender el recinto frente al paso. El Once Caldas no fue sólido en defensa, algo en lo que está penando desde semestres pasados, lo cual provoca que las llegadas al arco blanco sean constantes por parte de los rivales.

Con este resultado, el blanco blanco se encuentra en la decimotercera posición con ocho puntos tras su encuentro disputado y las alarmas siguen encendidas para el Once Caldas, que ve más cerca un descenso que un campeonato en la presente temporada, en la que los desaciertos ya se están volviendo una monotonía.

Como dato curioso, el Once Caldas llevaba un invicto de cinco partidos en casa frente al Pasto… invicto que se llevó el conjunto volcánico. El siguiente partido del blanco blanco será el próximo lunes 20 de marzo a las 8:20 p.m contra el Atlético Huila en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor.