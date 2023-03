Harold Rivera: "Los entrenadores siempre tenemos la maleta lista"

Los dirigidos por Harold Rivera, visitaron a Junior de Barranquilla por la fecha nueve donde lograron un empate valioso para los intereses del equipo cardenal, que con un partido menos ya se ubica en la casilla novena con 10 puntos.

Con gol de Wilfrido de la Rosa el primer campeón de Colombia se devolvió a Bogotá con un punto luego de enfrentar al complicado Junior de Barranquilla, que estrenaba director técnico, con Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien hoy comanda al equipo tiburón.

Luego de este encuentro el estratega cardenal Harold Rivera y el jugador Christian Marrugo hablaron sobre el juego en Barranquilla, el resultado y lo que viene para Independiente Santa Fe, "es llenarnos de confianza, si bien el equipo no conseguía resultados, el equipo hacía buenas presentaciones, pero esto es de resultados, pero luego del triunfo ante Águilas y América el grupo se llena de confianza. Ante Junior veníamos a sumar, se nos fueron los tres puntos, tuvimos buenas situaciones, pero el partido estuvo de ida y vuelta y bueno esto es el fútbol", comentó Rivera.

Sobre el juego que tiene pendiente Santa Fe por la fecha dos, el 'timonel' cardenal indicó; "tenemos una fecha, el martes, el partido aplazado y el sentimiento es ganarlo para acomodarnos mejor en la tabla, pero sin duda es importante estas victorias que hemos conseguido últimamente".

En cuanto a los cambios que tiene que realizar Santa Fe, Rivera fue claro al indicar el listado de jugadores lesionados que tiene en este momento el equipo capitalino, "lastimosamente tenemos varios lesionados, salió Enamorado por un golpe, salió Sambueza por sobrecarga en un aductor, tenemos el tema de Harold, de Mantilla, pero eso es el fútbol y la intensidad con la que se juega en la actualidad, pero tenemos confianza en los 32 jugadores que tenemos inscritos".

Por su lado, el jugador Christian Marrugo quien acompañó a su director técnico en la rueda de prensa habló sobre el juego, "fue un partido bien trabajado, sabíamos que teníamos que tener paciencia, ellos esperaron para que tomáramos la iniciativa y llevarnos al error, pero fuimos muy inteligentes y el equipo se portó de la mejor manera", comentó.

"El orden, fuimos un equipo muy ordenado, cuando nos dieron espacio jugamos, cuando no supimos qué hacer, lo sacamos, no nos regalamos y acá eso es muy importante, estamos aprovechando las que tenemos, somos un equipo muy dulce con el gol y eso es importante para conseguir rachas", agregó Marrugo ante lo que más rescató del equipo en el juego ante los tiburones.

Sobre el secreto de Harold Rivera para tener de nuevo a Santa Fe sonando entre los mejores, "no es casualidad, nos ha tocado siempre de esa manera, y nos ha tocado superar esas situaciones y esto es de no desesperarse. También ha sido encontrar un grupo de jugadores como Christian, Sambueza, Rodallega, Morelo, jugadores con mucho rodaje y que en el momento que necesitan estar, han estado, y esto es de no desesperarse a los entrenadores nos toca tener la maleta siempre lista", concluyó Rivera.

Conozca más de las reacciones por parte de Independiente Santa Fe en: https://www.youtube.com/watch?v=64v87U9_434