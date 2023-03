Paulo Autuori: "Todos los partidos son importantes; se tienen que jugar a tope"

Los jugadores del Atlético Nacional se preparan para el encuentro paisa que se llevará a cabo este sábado 25 febrero a las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Autuori dio sus impresones previo al clásico: "Para nosotros todos los partidos son importantes, todos los partidos tienen que ser jugados a tope". El entrenador del cuadro verdolaga hizo referencia a las emociones que mueve un clásico, sin embargo, afirmó que "uno no campeona porque gana clásicos, uno campeona porque gana clásicos y gana los otros partidos también".

"Estamos trabajando como lo hacemos cada semana, intentando mejorar nuestro juego", mencionó Autuori. A pesar de que Atlético Nacional se encuentra tercero en la tabla de posiciones, el técnico brasileño manifiesto estar "preocupado con nuestro equipo, debemos progresar de menos a más a todos los niveles, el contenido de la semana tiene que ver con ese progreso del equipo y que esto se pueda plasmar en el juego, en el clásico contral el DIM".

De igual manera el entrenador del verde de Antioquia hizo referencia al buen trabajo que viene realizando el Independiente Medellín y el papel importante que jugó hace unos días, consiguiendo así entrar a la fase de grupos para disputar la Copa Libertadores: "A mí me gusta tener los rivales a tope, porque a mi me gusta el fútbol. Lo peor que uno puede hacer es crecer disminuyendo a los demás, uno tiene que crecer con todo muy bien".

Autuori le apuesta a ganar el clásico por eso ha venido trabajando con los diferentes jugadores: "Para nosotros es muy claro más allá de la estructura de los rivales, que tenemos que estar claros para saber como comportarnos cuando no tengamos el balón". Así mismo resalta la fortaleza mental del rival de patio: "Sacar adelante la clasificación para fase de grupos de Libertadores, esto uno solamente lo logra estando fuerte mentalmente y esto también es trabajo".

El brasileño envía un mensaje deseando que sea un encuentro tranquilo "Ojalá sea un muy buen partido, que las cosas se pasen bien dentro y fuera de la cancha, el fútbol es un deporte y como tal la gente tiene que entender que solamente en el tiempo de juego los 90 más el tiempo extra somos oponentes, pero nuestros rivales merecen respeto".

Atlético Nacional no está solo para ganar clásicos y así lo dejó claro el técnico: "Solamente ganar clásicos esta muy corto, uno tiene que ganar y campeonar, para campeonar, todos los partidos deben ser encarados, afrontarlos como debe ser". De darse la victoria para los verdolagas Autuori afirmó que "quedaría clara la progresión del equipo y después hay un tempero, es un clásico y tiene esa atmosfera especial".

Los dirigidos por Paulo Autuori tienen la valla menos invicta con apenas cinco goles en contra: "Nuestro equipo está con una consistencia interesante, hay que progresar, los movimientos ofensivos para que no sean solamente intuitivos son más complejos, exigen más tiempo de trabajo".

También hubo espacio para mencionar las bajas sensibles que tiene el cuadro verdolaga, como Jarlan Barrera, Sergio Mosquera, y la evolución de Da Costa: "Yo no soy médico y esto es es un tema que tiene que ver con el médico pero creo que las lesiones no fueron lesiones sencillas, están en proceso de recuperación y es muy importante que este proceso sea fuerte para no tener retrocesos" "El mes de abril va a ser un mes muy complicado para nosotros, con los jugadores debemos hacer una proyección y construir en conjunto"

Para finalizar la rueda de prensa el técnico hizo un llamado a ambas hinchadas para que se juegue en paz: "El fútbol es un deporte, la armonía y la paz entre las personas es fundamental pero para mi también debe existir un tema de educación, que se pueda una vez más dar un ejemplo no solamente para Colombia".