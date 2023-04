Empate entre verdes sin muchas emociones en la ciudad de Bogotá

En el compromiso ante La Equidad, la hinchada del Atlético Nacional volvió al Nemesio Camacho 'El Campín' de la ciudad de Bogotá y llenó el máximo escenario deportivo de la capital de la República y pintaron de verde un estadio que es considerado por muchos como la segunda casa del verdolaga. Con un marco impresionante, La Equidad y Atlético Nacional se midieron en un juego que estuvo escaso de emociones y en el que los aseguradores no tuvieron mayor complicación para sumar un punto ante un complicado rival.

Atlético Nacional inició en el primer minuto con una presión alta que terminó en un error de la defensa local y una falta a favor del verde. Ante la ausencia en el campo de Dorlan Pabón, Gianfranco Peña cobraría el tiro libre que se iría sobre la portería del equipo de la capital. Atlético Nacional parecía dispuesto a poner las condiciones de juego desde el primer minuto. Sin embargo, la cosa cambió después de esa jugada, ya que Atlético Nacional bajó el ritmo, entregó la pelota al rival y cedió terreno.

Para el minuto once, la posesión era casi total del equipo local y el partido se jugaba sobre el campo de Atlético Nacional. Equidad se comenzaría a acercar de a poco con un disparo de media distancia sin mucho peligro. Pasado el primer cuarto de juego, Atlético Nacional intentó sacudirse. Por la banda derecha, Banguero y Solís se asociaron en lo que derivó en un pase para Gianfranco Peña en el borde del área, pero el joven delantero no pudo entrarle al balón de manera correcta y la opción terminaría sin ningún peligro.

La primera mitad del primer tiempo no tuvo mayores emociones hasta que en el minuto 28 la defensa de Equidad despejó un balón con fuerza que tomó bien posicionado a Ramos en la banda derecha y habilitado. El jugador desbordó por la banda derecha y centró atrás y a ras de piso pero Hernández, que llegaba para definir, perdió el duelo contra Aguirre en el área terminando en un tiro de esquina. Seis minutos después, Equidad repitió la jugada de manera calcada, está vez con Lima y nuevamente Hernández perdería el duelo contra Castillo siendo incapaz de definir.

Aquellas dos jugadas fueron las de mayor peligro por parte del equipo local, quien no volvería a llegar con peligro en lo que quedaba del partido. Por los lados de Nacional, no fue si no hasta el minuto 45 que tendría su primera opción de gol. Cristian Zapata en el centro del campo hizo un pase elevado para Andrés Román el cual recibió con el pecho, controló, bajó y disparó, pero definiendo muy arriba. Con eso finalizaba el primer tiempo sin opciones claras y con un Nacional que no lograba atacar con peligro.

Para el inicio del segundo tiempo el equipo visitante saldría con otra actitud. A los cuatro minutos de la segunda parte, un error en el despeje dentro del área por parte de Maecha que le quedó a Gianfranco Peña le daría la primera opción al verdolaga, sin embargo, nuevamente el delantero definió de manera incorrecta perdiendo aquella oportunidad. Tres minutos después llegaría la que hasta ese momento fue la opción más clara del partido. Tiro de esquina que cobra Sebastián Gómez al primer palo y Danovis Banguero peinó la pelota que pasó bailando por el área pero sin que nadie llegaría para definir.

El juego nuevamente entró en un bache en el que ambos equipos repartían el balón sin causar ninguna aproximación de peligro. Pablo Autuori intentó cambiar la dinámica sacando a Goez y Peña de partido regular, y metió a Yerson Candelo y Dorlan Pabón para darle más velocidad y disparo de larga distancia al juego. Rápidamente Pabón comenzaría a tomar protagonismo en el campo pero sin que ninguna de las jugadas terminara en una opción clara.

A los 71 minutos llegaría la única opción de La Equidad del segundo tiempo, aunque sin peligro. Centro de Arboleda desde la derecha que cabeceó sin ningún peligro Ramos. Pero tres minutos después sucedería la opción más clara de todo el encuentro. Recuperación de Torres en el mediocampo, Solís jugó a primera intención con Dorlan que hizo los mismo para abrir el juego con Candelo por derecha. El lateral derecho centró la pelota que caería en los pies de Torres el cual, sin ninguna marca, definió con un potente remate que fue atajado por Washington Ortega para salvar a La Equidad.

Aunque Autuori trató darle más creación al equipo en el medio campo con el ingreso de Jader y Deossa, el planteamiento de Nacional no terminó siendo suficiente para vencer a La Equidad en un partido falto de emociones y en el que ambos equipos quedaron en deuda con una gran fanaticada que acudió de manera masiva al estadio El Campin.

Desde ya el equipo paisa pone su cabeza en Argentina en lo que será su debut en Copa Libertadores ante el Patronato, equipo de la segunda división del fútbol gaucho que se encuentra cerca de puestos de descenso a tercera división y que hace parte del grupo H del certamen continental. El partido se jugará en el Estadio Brigadier General Estaninslao López en la ciudad de Paraná el miércoles 5 de abril a las 5:00 PM. Por su parte, Equidad enfrentará en su próximo juego al Deportivo Cali en condición de visita el sábado 8 de abril a las 6:20 PM.