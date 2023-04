Memoria Verdolaga: el primer Nacional vs Junior en torneos cortos

Ante Junior se juega un partido con tintes históricos para ambas hinchadas, aunque sea un juego con recordados capitulos en los más recientes años, este duelo es un sinónimo de victoria y celebración para el verde paisa ya sea disputado en Medellín o Barranquilla.

Los diferentes títulos por Liga y Superliga atestiguan esa superioridad que supone un compromiso entre verdolagas y tiburones a favor de los antioqueños, aunque en esta oportunidad recordaremos el primer juego en torneos cortos entre Nacional y Junior, anecdóticamente el estreno de ambos clubes en este tipo de torneo.

En aquel 2002 en el apertura, Atlético Nacional consiguió llegar a la primera final de los torneos cortos frente al América de Cali, sin feliz término para los antioqueños. Para ese año, la Dimayor cambió el formato del torneo a campeonatos semestrales, medida que se mantiene hoy en día.

Después de un 2001 que no fue el mejor para el verde de la montaña en el que quedó afuera de la posibilidad de disputa de estrella por un solo punto, la ilusión de un nuevo torneo, reiniciaba de gran manera los ánimos. En la primera fecha del apertura 2002 se presentaba cómo local, esperando la visita de un Junior de Barranquilla que tampoco tuvo el mejor de los años.

Después de las pobres campañas de los años anteriores, la junta directiva decidió darle continuidad al profesor Luis Fernando Montoya. La hinchada no creía en la nómina y las protestas no sé hacían esperar, además el presidente Samuel Calderón había renunciado a su cargo por problemas de salud.

Con un ambiente dificil, el profe Montoya encaró el torneo con toda la seriedad del caso, en la nómina podíamos encontrar nombres como: Milton Patiño, Edison Velasquez, Aquivaldo Mosquera, Carlos Díaz, Elkin Calle, Juan Carlos Ramirez, Faustino Asprilla, Héctor Hurtado, Freddy Grisales, Neider Morantes, Jorge Agudelo, Juan Guillermo Ricaurte entre otros.

Otro de los ingredientes históricos que presenta este juego del 3 de febrero de 2002, es el debut de uno de los ídolos de la institución verdolaga, un bautizo que se dió con el rival de turno. Macnelly Torres tuvo su inicio futbolístico en este compromiso ante el que años más tarde sería su equipo amado.

Con apenas 17 años desde ese momento empezaría una relación con los verdolagas que no se imaginaba. En ese mismo estadio, y contra el mismo rival conseguiría su primer título en el finalización del 2004. Fue aquella final que terminó con global 5-5, inolvidable, no solo para esos dos equipos, para todo el fútbol colombiano. 'Mac' entró al minuto 27 del segundo tiempo y en su espalda se lucía un incipiente número 35 que aún no daba pista de su talento, esto porque el titular era el argentino Omar Pérez.

Nacional comenzó su camino en torneos cortos goleando 4-1 al tiburón en aquella jornada. Los barranquilleros abrieron el marcador con un tanto de Elson Becerra al minuto 15.

Nacional reacciono rápidamente y Luis Rentería empató las acciones al minuto 22. El segundo tanto nacionalista lo puso Oscar Restrepo al 34. El recordado Jorge Agudelo, quien ganaría la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004, colocó el tercer gol verde de penal en 61 minutos de partido. Finalmente el propio Rentería sentenció la goleada quince minutos del final.

Un buen recuerdo de la manera en la que el Atlético Nacional inicio su ganadora historia en los torneos cortos del fútbol profesional colombiano.