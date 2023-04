Rotar le salió caro a Santa Fe

Por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-I, Independiente Santa Fe visitó a Alianza Petrolera y se llevó con la sorpresa de recibir tres goles del local en 30 minutos. El Estadio Daniel Villa Zapata fue el escenario encargado para ver la victoria de los petroleros ante un cardenal que jugó con nómina mixta.

Hubert Bodhert sabe que está peligrando en la tabla del descenso y su fortín debe ser la cancha en Barrancabermeja para no dejar escapar ningún punto. Ante Santa Fe no fue la excepción y desde el minuto uno se hizo sentir.

Formaciones

Alianza Petrolera: José Chunga; Efraín Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco, Juan Patiño; Freddy Florez, Rubén Manjarrés; Edwin Torres, Hárrison Mojica, Luis Miguel Angulo; Pablo Bueno. D.T: Hubert Bodhert.

Santa Fe: Juan Espitia; Carlos Moreno, José Aja, David Ramírez, Fabio Delgado; Jhojan Torres, Harold Rivera; Neyder Moreno, Kelvin Osorio, Fabián Sambueza y Wilson Morelo. D.T: Harold Rivera.

Primer tiempo: un desastre

Luego de sentar a algunos titulares, el primer tiempo del equipo de Rivera fue completamente malo. En el medio no tuvo ni una sola idea, los volantes de marca estuvieron a destiempo en las jugadas y por tanto arriba no caía un buen balón. Los laterales dejaron centrar o no supieron cerrar. La zaga estuvo desatenta.



Desde ahí, empezó la lluvia de goles. Al minuto 15', hubo una recuperación de Flórez, quien se la entregó a Mojica y este hizo un pase filtrado desde casi la mitad de la cancha. La defensa estaba muy abierta y entre el medio de Aja y Ramírez, el balón llegó a los pies de Pablo Bueno, quien resolvió de la mejor manera para poner el primero del local.

Se infló la camiseta y de ahí no pararon. Los bogotanos no dejaron de sufrir y a los 10 minutos luego de un tiro de esquina y tras un cabezazo, el balón rozó en la mano de Aja quien tenía mal posicionados los brazos. Se chequeó en el VAR y el árbitro decretó cobro desde los once pasos. Harrison Mojica fue el encargado de patear y lo cobra de manera perfecta al palo izquierdo del arquero.



Santa Fe era un equipo de pies amarrados, un equipo que se vio incómodo o desacomodado y demasiado inofensivo. Alianza no tuvo inconveniente y supo cómo hacerle el partido una pesadilla. El tercer gol fue en otra desatención, el centro desde la derecha y el cabezazo de Rubén Manjarrés fue muy fácil, 3-0. Fabio Delgado no pudo con la marca en la lateral y Carlos Moreno se quedó mirando el balón y pierde la marca.

Segundo tiempo, una leve mejora



Santa Fe fue al camerino sabiendo que necesitaba a sus figuras, a los desequilibrantes. Por eso hubo tres cambios para la segunda parte. Salieron Kelvin Osorio, Wilson Morelo y Neyder Moreno por José Enamorado, Hugo Rodallega y Wilfrido De La Rosa respectivamente. Regresó con otra actitud, otra disposición. Fue otro equipo, más agresivo, más combativo pero no le alcanzó para ser el Santa Fe al que estamos acostumbrados.

Tras un tiro de esquina cobrado por Christian Marrugo, José Aja saltó de manera que pudiera cabecear de la mejor manera para el descuento. El problema fue que el gol llegó al minuto 82', donde el tiempo lo tenía en el cuello y la eficacia desaparecida.



Ya Santa Fe, pese a su mejoría, no tenía más tiempo para buscar una gesta que estaba muy lejana. Perdió y se queda con 16 puntos, al filo, octavo de manera parcial.