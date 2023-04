Previa Santa Fe vs. Gimnasia: por el triunfo en Conmebol Sudamericana

Independiente Santa Fe recibe la visita de Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá este martes a partir de las 21:00 horas (de Colombia), en compromiso correspondiente a la segunda fecha del grupo G de la Conmebol Sudamericana 2023. Tanto el equipo colombiano como el argentino van en búsqueda de su primer triunfo en esta fase.

El 'expreso' ante su hinchada en la Sudamericana cinco años después

Santa Fe regresa a la disputa de ‘la otra mitad de la gloria’ en el estadio ‘El Campín’ después de cinco años. Fue en 2018 la ocasión más reciente en la que el expreso participó en el segundo torneo más importante de clubes del continente y desde entonces sus hinchas no tenían la posibilidad de verlo en este torneo que tan gratos recuerdos les trae.

Los dirigidos por Harold Rivera buscan encontrar en la Conmebol Sudamericana la regularidad y buenos resultados que no han podido encontrar del todo en la Liga BetPlay. En el torneo local, Santa Fe actualmente se encuentra por fuera de los ocho mejores y ha tenido altibajos en su desempeño futbolístico, así como en materia de resultados. Por ello, aspira el león a que la Sudamericana se convierta en sinónimo de regularidad y más después del golpe de autoridad que dieron en la fase previa al dejar en el camino a Águilas Doradas, aunque en su primera presentación lograron un valioso empate ante Goiás de Brasil en territorio brasileño.

De cara al enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Santa Fe registra novedades en la nómina de convocados. Los canteranos Kevin Mantilla y Jhojan Torres habían sido convocados al micro ciclo de trabajos con la Selección Colombia sub-20, pero fueron convocados para este partido del rojo ante el lobo.

Por otra parte, el jugador José Aja, que presentó molestias físicas en los últimos días, no fue tenido en cuenta para el partido de liga ante Deportivo Pereira para que pudiese descansar y está disponible para enfrentar al lobo. Quien no puede hacer parte de los llamados para este encuentro es el volante Harold Rivera Jr., que en el partido en la ciudad de Pereira salió lesionado y el Departamento Médico le ha diagnosticado una contusión cara medial de la rodilla derecha. De igual manera, Dairon Mosquera no se recuperó plenamente y tampoco es tenido en cuenta.

Jugadores de experiencia como Fabián Viáfara, Fabián Sambueza, Cristian Marrugo y Hugo Rodallega tendrán la misión de aportar la cuota de categoría y liderazgo para lograr el objetivo.

Listado completo de convocados

Un 'lobo' herido que quiere recuperarse

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa por un irregular presente. El conjunto argentino solo ha sumado 3 puntos de 15 disputados y en el campeonato local tan solo ha conseguido 11 puntos en 12 compromisos jugados. En la primera fecha de la Conmebol Sudamericana, el lobo perdió de local ante Universitario de Perú, razón por la cual están urgidos de un buen resultado en Bogotá.

Un total de 25 jugadores ha convocado el entrenador de Gimnasia, Sebastián Romero, para el partido ante Santa Fe en Bogotá. El lobo perdió en su más reciente partido a nivel local ante Belgrano por 0-2 y espera entonces retomar el buen camino en el torneo internacional. Tras el juego ante Belgrano, los jugadores que hicieron parte de ese encuentro realizaron trabajos regenerativos y de recuperación, mientras que, los demás llevaron a cabo práctica de fútbol.

Por lo visto en las prácticas, tal parece que el entrenador Romero planea utilizar un equipo similar al que enfrentó a Belgrano. Ahora bien, se tiene ‘entre algodones’ al jugador Leonardo Morales quien presentó molestias físicas en días pasados, para que logre ser de la partida en Bogotá. Por lo demás, Gimnasia y Esgrima La Plata podrá contar con lo mejor de su nómina, de la que se destacan el portero Tomás Durso, el volante Ignacio Miramón y los atacantes Cristian Tarragona y Franco Soldano.

Listado completo de convocados

Posibles formaciones

Santa Fe: Juan Espitia; Fabián Viáfara, David Ramírez, José Aja, Fabio Delgado; Iván Rojas, Jhojan Torres, José Enamorado, Fabián Sambueza. Wilfrido De La Rosa y Hugo Rodallega. D.T.: Harold Rivera.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Nicolás Colazo; Aguatín Bolívar y Miramón; Alexis Steimbach o Maximiliano Comba, Franco Soldano, Tomás Muro o Alan Lescano; y Cristian Tarragona. D.T.: Sebastián Romero.

.El partido entre Santa Fe y Gimnasia contará con la conducción arbitral del ecuatoriano Guillermo Guerrero y el VAR estará a cargo del también ecuatoriano Carlos Orbe.