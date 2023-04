Harold Rivera: "Tenía la idea de juego de ellos, desafortunadamente nos equivocamos en una salida y nos marcaron"

Independiente Santa Fe logró rescatar el triunfo sobre el minuto de Dios ante el equipo argentino Gimnasia y Esgrima La Plata; Kevin Mantilla y Hugo Rodallega fueron los encargados de marcar para el equipo cardenal y sumar de a tres en el segundo juego de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El director técnico Harold Rivera y el canterano Kevin Mantilla fueron los encargados de dar sus impresiones luego del triunfo agónico del equipo bogotano, ante los argentinos que al final del juego terminaron pidiendo tiempo.

El 'timonel' cardenal fue claro al hablar de la marcación del rival nuevamente primero que su equipo, un desequilibrio que ha tenido Independiente Santa Fe en los últimos juegos, "Tenía la idea del juego de ellos, desafortunadamente nos equivocamos en una salida y nos marcaron", comentó el técnico.

"Uno aspira que vengamos a jugar de tú a tú, pero a los equipos del sur les cuesta la altura y teníamos que aprovechar eso. Estamos generando eso para generar ventajas", agregó Rivera ante el juego lento que llegaron a proponer los visitantes.

La importancia de corregir sobre la marcha fue una de las ventajas del equipo colombiano que supo salir a buscar el segundo tiempo, "En el último momento logramos una victoria importante, logrando ventajas, nos equivocamos en algunas cosas en el primer tiempo que corregimos al segundo", indicó el tolimense.

Durante el trámite del partido se vio en el tablero de cambios que Enamorado sería sustituido, lo que hizo que la hinchada del primer campeón reaccionara, a lo que Harold comentó que: "Yo quería sacar a De La Rosa que tenia tarjeta amarilla, pero el juez de equivoca y que bueno que la gente alertó, el jugador número 12 y luego llega el gol y se paro el cambio".

Sobre el golpe que recibió el jugador Jonathan Barbosa que alertó la ambulancia del estadio, el técnico indicó, "lo de Barbosa se vio fuerte, pero en ese momento me dijo que se sentía bien. Ahora me dijo que sentía una picazón ya revisaremos y esperamos que no sea fuerte, y que se ponga bien".

Por su parte el jugador Kevin Mantilla quien acompañó a su 'timonel' a la rueda de prensa, habló sobre su sentimiento por marcar un gol tan importante para su equipo del cual es canterano, "Muy contento de conseguir este gol y más en esta copa, ahora pensar en Selección que también es como mi segundo hogar".

Igualmente habló de la importancia de tener a un jugador como Hugo Rodallega dentro y fuera de la cancha, "para nadie es un secreto lo que representa Hugo y siempre nos hace llegar un mensaje humildemente y nos da la confianza".

Con este triunfo Independiente Santa Fe suma cuatro puntos en la Copa Sudamericana un sueño que quieren volver realidad y del cual el equipo bogotano ya conoce.