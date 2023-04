Junior derrotó a Jaguares y se metió en el grupo de los ocho

La cita futbolística para Junior vs. Jaguares estaba prevista para el sábado 22 de abril a las 6:20 PM en el 'Coloso de la ciudadela 20 de julio', acontando que la hinchada local se hacía presente con alrededor de 28.000 aficionados en sus gradas.

No hay fecha que no llegue, ni horario que no se cumpla y con ello la autorización por parte del árbitro Jorge Duarte para el arranque del juego. Tras unos pocos minutos el cuadro que ejercía de local fue gestando ofensvidad y asomó con remate de pierna zurda de Vladimir Hernández que controló sin mayor sobresalto el cancerbero José Soto.

El juego lucía con dominio de la pelota en mayoría por parte de Junior sin claridad a la hora de definir y todo marchaba así también porque Jaguares ponía retranca en zona medular y su retaguardia. De modo que la visita le apuntaba a salir con toques rápidos o como se le conoce a su vez por transiciones rápidas en intentos de dar sorpresas, pero no capitalizadas con gol.

Como es habitual últimamente Carlos Bacca no luce tan certero y se le suma el factor que Hernán Darío Gómez implementa canbios en el entretiempo y esta vez no fue la excepción tras la llegada a cancha de Leider Berrio.

Regularmente Junior acelera la marcha en los segundos tiempos y en dicho partido no fue la excepción; cuando el reloj merodeaba el minuto 77 llegó una presión alta de Edwin Herrera ante la humanidad de Pablo Rojas, tras circulación de la pelota en zona 2 el robote lo capitalizó el primero en mención que la cogió sabroso con empeine de perfil zurdo, tanto así que rasante remate picó en el vertical izquierdo y se embocó en la red.

Se rompía el 0-0 en la pizarra y el llanto en el rostro del jugador que convirtió no se hizo esperar, la afición eufórica festejó porque dicho gol los catapultaba a la cifra de 21 puntos en la tabla y 0 gol en cuanto a diferencia (12 encajados y 12 anotados).

Un susto de "padre y señor mío" sufrió Junior en las postrimerías del encuentro. El portero felino, Jorge Soto, sacó largo y en segundos el defensor José Ortiz intentó tocar de cabeza en retroceso con su compañero Jefersson Martínez, pero José Mendoza impactó y la trayectoria de la pelota viajó a la base del vertical zurdo y el repique lo capturó rápidamente el portero local.

El silbatazo final apareció, por ende victoria al estilo Junior, sufrida y esta vez ajustada por mínima diferencia. El remoquete de figura se lo llevó el lateral Edwin Herrera, el protagonista del gol le mantiene a su equipo la ilusión de estar en los ocho finalistas. El próximo rival del ​​​​​tiburón será Deportivo Cali en Palmaseca el día jueves 27 de abril a las 6:10 pm.