Convocados en Atlético Nacional para enfrentar al Envigado

El equipo verde está motivado de sobra luego de obtener su segunda victoria en la Copa Libertadores. Esta vez contaron con la gran actuación de Dorlan Mauricio Pabón, quien hizo un triplete en el Estadio Metropolitano de Barranquilla frente al Melgar de Arequipa.

En el último partido de Liga, Atlético Nacional se enfrentó al Atlético Junior en un emocionante encuentro que terminó en derrota para los verdes por 1-0. A pesar de que el equipo antioqueño buscó incansablemente la victoria, no lograron convertir las oportunidades en el campo en goles. Por otro lado, su rival Envigado FC obtuvo una importante victoria en su último encuentro ante el siempre difícil Deportes Tolima, por lo que llega al próximo partido con mucha confianza. Sin embargo, el equipo dirigido por el profesor Autuori está trabajando duro en la preparación para el próximo partido de Liga, con la esperanza de romper la mala racha de resultados en la competición local.

El cuadro verde seguirá sin poder contar con dos de sus jugadores clave. Jarlan Barrera, quien aún se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión, se perderá este encuentro ya que aún le falta una semana más para volver a los entrenamientos con normalidad. Por otro lado, Francisco da Costa, quien también ha estado en proceso de recuperación, recibirá su alta médica el día 24 de abril, por lo que se espera que vuelva al campo de juego pronto para aportarle sus goles al equipo.

La lista de convocados para el próximo partido de la liga colombiana ha sido anunciada, y sorprendentemente, Edier Ocampo no está presente en ella. A pesar de haber sido seleccionado para el partido de Copa Libertadores, su ausencia en este encuentro es un hecho. La pregunta es: ¿por qué no ha sido convocado?, especialmente después de haber sido elegido para otro importante encuentro. Sin embargo, el profesor Autuori ha tomado esta decisión para dar oportunidades a otros jugadores del equipo y explorar nuevas estrategias de juego.

Una de las grandes novedades es la presencia de Sebastián Gómez, capitán y eje fundamental de Atlético Nacional. Aunque estuvo en el partido de Copa Libertadores durante la semana, no había sido tenido en cuenta para el partido frente al equipo escarlata. Dicho partido no se pudo realizar debido a los desmanes ocurridos en el Atanasio Girardot. Lo que parecía ser una decisión técnica llena de misterio, la no convocatoria de Gómez terminó siendo más una forma de cuidar a uno de sus hombres más importantes para el partido del certamen internacional.

El extremo Brahian Palacios ha sido una de las grandes revelaciones de la Liga BetPlay y una luz de esperanza en el ataque de Atlético Nacional. Después de sufrir una lesión que lo dejó fuera de varios partidos, Palacios finalmente ha regresado a una convocatoria y se espera que su presencia sea un impulso y que esto repercuta en la mejora del ataque

Lista de convocados

Arqueros

- Harlem Castillo

- Kevin Mier

Defensas

- Cristian Zapata

- Felipe Aguirre

- Cristian Castro

- Andrés Román

- Danovis Banguero

- Yerson Candelo

Volantes

- Jhon Duque

- Nelson Palacio

- Nelson Deossa

- Sebastián Gómez

- Jader Gentil

- Dorlan Pabón

Delanteros

- Brahian Palacios

- Óscar Perea

- Tomas Ángel

- Jefferson Duque