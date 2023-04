Omar Ramírez: "Pecamos en insistir en nuestro juego"

Independiente Santa Fe Femenino que visitó a Junior de Barranquilla Femenino, por la fecha 12 de la Liga BetPlay Femenina, logró un empate a un gol ante las tiburonas. Las cardenales se encuentran ubicadas en la casilla cuarta con 21 puntos, mientras que las barranquilleras tras el empate quedaron ubicadas en la casilla 10 con 13 puntos.

Ante este empate el profesor Omar Ramírez, dio a conocer sus apreciaciones luego del encuentro, "el rival nos sorprendió y nos llevó a defender más que atacar, que es habitualmente nuestro juego, independiente a donde vamos, independiente de la ciudad, siempre hacemos nuestro juego, pero el rival nos superó en ese sentido, yo creo que el resultado al fin y al cabo, nosotros siempre queremos ganar, pero como jugamos el resultado es valioso", comentó Ramírez.

Sobre su regreso a Barranquilla el técnico de las primeras campeonas, comentó: "Es bonito, muy especial, porque siempre lo he dicho, viví dos años acá y siempre estaré muy agradecido con el club, porque en un momento difícil mundialmente en la pandemia, nunca me dio la espalda a mí y a mi familia, siempre estaré agradecido con el Junior".

Hablando de los problemas defensivos Omar fue claro y enfatizó, "yo creo que era un partido para no salir tanto como lo hicimos y yo creo que pecamos en insistir en ese juego, pero todo esto nos deja un aprendizaje, y también hay un rival que juega y a veces pecamos con eso".

"Vamos a trabajar y salgo un poco preocupado por ciertas situaciones, de verdad que no competimos, no puedo decir que las chicas no corrieron, porque sí corrieron, hicieron lo que pudieron desde lo físico, eso también lo rescato mucho de ellas", agregó.

Para los próximos encuentros el venezolano sabe que tiene que corregir muchas cosas con sus jugadoras y así seguir en los puestos altos de la tabla de posiciones, "se deben corregir muchas cosas, desde el juego, la tenencia, la seguridad desde abajo con la salida, tenemos pocos días para trabajar eso y lo vamos hacer. Yo confío en las chicas, ellas tienen la personalidad suficiente para sacar esto adelante, y yo creo que perder puntos ya no es viable para nosotros pensando en la tabla alta", puntualizó.

Sobre el regreso de una de sus jugadoras fuertes como lo es Nubiluz Rangel, Omar agregó, "es casi un año largo de Nubiluz sin pisar una cancha oficialmente, y la sensación es de alegría, felicitarla porque a resistido todo este tiempo, estando lesionado, físicamente le costó, pero fue una buena prueba para ella", concretó Omar Ramírez.