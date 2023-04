Águilas Doradas derrotó a Santa Fe y complica la situación 'cardenal'

Se jugó la fecha número 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-1 y con ella el encuentro entre Águilas Doradas e Independiente Santa Fe, jugado en el estadio Alberto Grisales del municipio de Rionegro, Antioquia, donde los locales se impusieron por 3 goles a 1 sobre los cardenales.

Una derrota que deja en la cuerda floja al primer campeón de Colombia y a su técnico, el tolimense Harold Rivera, que ha sido blanco de varias críticas por parte de la hinchada que pide a gritos su renuncia no solo por los malos resultados, sino por la forma en que dirige los partidos y la falta de variantes tácticas en los juegos, si bien ha ganado puntos importantes como en Copa Sudamericana, no deja de preocupar la falta de liderazgo de Rivera y un juego colectivo que no evoluciona y que es muy predecible para los rivales.

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Diego Sánchez; Kevin Castaño, Jesús Rivas, Jean Pineda, Jonathan Caballero; Fredy Salazar, Marco Pérez. D.T.: Lucas González

Santa Fe: Juan Espitia; Fabián Viáfara, José Aja, David Ramírez, Fabio Delgado; Iván Rojas, Jonathan Barboza, Cristian Marrugo, José Enamorado; Wilfrido De La Rosa, Hugo Rodallega. D.T.: Harold Rivera

Primer tiempo, un local contundente

Los primeros minutos anunciaron la debacle santafereña, Águilas, que se paró bien en la cancha logró controlar la mitad del campo y hacer que Santa Fe dejara espacios, estos los aprovechó el equipo antioqueño llegando al área cardenal de manera incisiva, al minuto 12, luego de un tiro de esquina, Marco Pérez cabecea y vence al arquero Espitia.

Santa Fe no despertó, Enamorado era el único que mostraba un liderazgo en el medio para generar volumen de juego, pero no fue suficiente, Águilas le quitó la pelota constantemente y se adueñó del juego, al minuto 32 Marco Pérez nuevamente anotó a pase de Salazar en una jugada donde la defensa cardenal sirvió únicamente como espectadora.

Los locales siguieron dominando plenamente el partido, Santa Fe no mostró un interés colectivo por el empate y se vio obligado a meterse atrás y tratar más de evitar que anotaran el tercero que de descontar y fue al minuto 45 más adición en un tiro libre de Salazar que pega en la mano de Rodallega dentro del área donde se decreta la pena máxima que cobra Marco Pérez para prácticamente liquidar el partido.

Segundo tiempo, llega el descuento sin importancia

Para el segundo tiempo Rivera replantea totalmente el juego, haciendo cuatro cambios para el inicio de la segunda mitad, salieron Ramírez, Barboza, Enamorado y De la Rosa e ingresaron Mantilla, Torres Sambueza y Jerson González.

Con esto Santa Fe buscaba dar más movilidad y volumen de juego, pero fueron más las ganas que el fútbol que mostró, a pesar de adelantar las líneas y jugar en campo rival, no crearon las suficientes situaciones de riesgo para el descuento.

Solo al minuto 66 llega el descuento por parte de Fabián Sambueza, después que Marrugo y Rodallega desperdiciaran las oportunidades, ante un pase de Jerson González hacia el medio, cae en el argentino y la manda a embocar en el arco defendido por Contreras.

Santa Fe se desesperó por seguir descontando y erró mucho, pases imprecisos y sin volumen de ataque, Águilas por el contrario no se descontroló y hasta por poco hace al cuarto de la noche.

Santa Fe termina en el puesto 10 con 20 puntos y fuera de los ocho, mientras Águilas Doradas ratifica su liderazgo y prácticamente su tiquete a las semifinales de la liga. En la próxima fecha, Santa Fe recibirá a Deportes Tolima en 'El Campín' y Águilas visitará a Alianza Petrolera en Barrancabermeja.