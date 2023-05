Santa Fe perdió el clásico por la mínima diferencia

Se jugó la fecha número 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-I y con ella, el tradicional clásico bogotano entre los dirigidos por Gamero e Independiente Santa Fe, donde los locales se llevaron la victoria por la mínima diferencia y en un partido con varias decisiones polémicas por parte de Wilmar Roldán.

Una nueva derrota sufrieron los cardenales, tras su caída ante Universitario de Perú por Copa Sudamericana, los dirigidos por Harold Rivera no levantan la cabeza y la clasificación a las siguientes rondas se complica bastante, ya que no hay mejoría en el juego, ni una idea clara de lo que futbolísticamente quiere, a pesar que en algunos partidos se ve juego colectivo y orden, no han sido suficientes para lograr los objetivos y la hinchada ya pide su cabeza.

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas; Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo; Daniel Cataño, David Silva, Beckham Castro; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero

Santa Fe: Juan Espitia; Fabián Viáfara, Marlon Torres, José Aja, Fabio Delgado; Juan Daniel Roa, Harold Rivera; Fabián Sambueza, Christian Marrugo, José Enamorado; Hugo Rodallega. D.T.: Harold Rivera

Primer tiempo

El partido, como todo clásico comienza muy dinámico, los dos equipos no quieren dar ventajas, pero tampoco quedarse en sus terrenos esperando, un juego abierto donde cualquiera podía esperar el error del contrario.

Una llegada de Cataño por parte de los azules y de Enamorado por parte de los rojos fueron las dos advertencias en los primeros minutos del partido. Pero al minuto 20 llega la jugada polémica de la fecha, ante un centro, presuntamente Roa le pega a Arias, el juez Roldán revisa el VAR y decreta el tiro desde los 11 pasos que ejecuta Leonardo Castro y Espitia quien le adivina el palo, no logra atajarla y decreta el 1-0 final del clásico capitalino.

De resto, fue un partido donde cualquiera de los dos pudo haberse llevado el siguiente gol, Santa Fe no se desesperó e intento con Rodallega y con Enamorado quienes se destacaron en la parte ofensiva, mientras en las toldas azules, Mckalister Silva y Cataño sumaron en volumen y llegada.

Los arqueros también fueron protagonistas, tanto Espitia como Montero salvaron a sus equipos de una anotación en un juego muy luchado, típico de un clásico capitalino.

Segundo tiempo

El segundo tiempo pasó desapercibido, pero con algunas acciones de riesgo para los dos equipos, los locales tratando de manejar el resultado y Santa Fe intentando por todos los medios, con múltiples remates al arco de Montero que salieron desviados o atajados por el guardameta albiazul, así mismo Espitia en los rojos tuvo una destacada actuación impidiendo los remates de Cataño, Uribe y Silva.

Santa Fe enfrentará en partido aplazado a Atlético Nacional para ponerse al día en el calendario, mientras los dirigidos por Gamero, también lo hará ante Alianza Petrolera. Santa Fe queda en el puesto 9 con 23 puntos y su rival de patio en el puesto 1 con 33 puntos ya clasificado.