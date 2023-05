Previa Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira: a ganar para clasificar

Este Sábado, Junior de Barranquilla recibe a Deportivo Pereira en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, ambos elencos deben ganar para seguir en carrera por la clasificación, en caso de no conseguir los tres puntos, el panorama para estar en la siguiente instancia se complica.

Junior, a conseguir la clasificación en casa

Hablando de la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla cuenta con un irregular presente, pues luego de 18 fechas disputadas, se ubica en la casilla número nueve de la tabla de posiciones con 24 puntos, esto tras ganar seis partidos, empatar seis y perder los seis restantes, además, ha anotado 15 goles, pero ha recibido 17, para una diferencia de gol de -2.

El elenco dirigido por Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez viene teniendo una irregular temporada, pues en el inicio, los resultados y el juego no lo acompañaban, pero tras la llegada del timonel antioqueño el equipo se ha visto mejor, encontró las piezas claves para que la escuadra tiburona empezara a funcionar, sin embargo en algunos partidos vuelven los fantasmas de las primeras fechas y el equipo juega bastante mal, motivo por el cual a falta de dos fechas para terminar la instancia de todos contra todos, debe hacer casi que un puntaje perfecto para conseguir la clasificación, de no conseguir dos victorias en los dos partidos que le restan, deberá por lo menos conseguir cuatro puntos y esperar una serie de resultados para pensar en una posible segunda fase del campeonato.

Lista de convocados

Pereira, sin margen de error para clasificar

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Deportivo Pereira pasa un mal presente, pues luego de disputar 18 fechas, se encuentra en la posición número 14 de la tabla de posiciones con 21 puntos, esto tras ganar cinco partidos, empatar seis y perder siete, además cuenta con una diferencia de gol de -2, esto tras anotar 22 goles y haber recibido 24.

El conjunto matecaña no la pasa bien en la presente edición de la Liga BetPlay, pues su temporada ha sido bastante irregular, esto debido a la renovación de su nómina tras salir campeón el semestre inmediatamente anterior, sus piezas no se han logrado acomodar del todo y ante su participación en la Copa Libertadores ha tenido que recurrir a la rotación constante, además ha tenido bastantes lesiones y su nómina no es lo suficientemente extensa para todas estas situaciones, sin embargo el entrenador Alejandro Restrepo ha sabido mover sus fichas y faltando dos fecha para culminar la fase de todos contra todos, el equipo aún tiene posibilidades de clasificar a la instancia de los cuadrangulares semifinales, eso sí, deberá ganar sus dos encuentros, esperar otros resultados y mejorar la diferencia de gol.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Edwin Herrera, Iván Scarpeta, Federico Andueza, Germán Gutiérrez; Didier Moreno, Carlos Sierra; Luis González, Leider Berrio, Vladimir Hernández; Carlos Bacca. D.T.: Hernán Darío Gómez.

Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Yeison Suárez, Geisson Perea, Sebastián Quintero; Jhonny Vásquez; Juan Pablo Zuluaga, Jimer Fory; Maicol Medina, Danilo Santacruz; Angelo Rodríguez, Arley Rodríguez. D.T.: Alejandro Restrepo.

Equipo arbitral

Central: Andrés Rojas - Bogotá

Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán - Norte

Asistente Nro. 2: Javier Patiño - Meta

Cuarto Árbitro: Deickys Asprilla - Atlántico

VAR: Óscar Gómez - Antioquia

AVAR: Luis Picón - Antioquia

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de Deportivo Pereira, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el matecaña se ha impuesto en tres ocasiones, se ha registrado un empate y Junior de Barranquilla ha logrado una victoria, en cuanto a goles, el historia también lo domina Deportivo Pereira con siete goles frente a seis de Junior de Barranquilla.

El encuentro entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla e iniciará a las 8:30 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.