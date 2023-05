Sergio Mosquera: "No hay margen de error, hay que sumar de a tres, sí o sí"

Las competencias no dan espera y los resultados mucho menos. El arranque de cuadrangulares para Atlético Nacional no ha sido el más afortunado, una decisión arbitral en Pasto y un torrencial aguacero ante Alianza han sido los notorios obstáculos en los dos juegos iniciales.

Una de las flamantes incorporaciones del Rey de Copas es Sergio Mosquera quien entregó sus sensaciones previas de cara al juego con Águilas Doradas, en busca del boleto a la final de mitad de año. La tercera fecha puede marcar la prematura eliminación del cuadro de Rionegro, siempre y cuando Nacional triunfe.

Checho quien viene sumando minutos después de una larga lesión hace parte de, si se quiere, la mejor zaga del fútbol colombiano, con elementos de fortaleza cómo Cristian Zapata, Felipe Aguirre y Cristian Castro.

Mosquera habló sobre lo que ha significado su país por el verde paisa: "Muy contento por el proceso que se ha venido siguiendo aquí en la institución, hace un tiempo era un sueño y bueno creo que los sueños sí se cumplen y aquí lo estamos lo estamos ejerciendo sudando la camiseta como debe ser".

Respecto a la lesión que lo apartó por casi cuatro meses y su respectiva recuperación manifestó ser muy apegado a los protocolos médicos: "El día de la SuperLiga tuve esa lesión y me costó un poco por el tiempo que requería, no se podía afanar a los protocolos, ahí se ha ido llevando de la mejor manera, un partido se aparece el otro no, otro voy a estar en el banco".

La fortaleza y la impronta que impone Mosquera en el cuarteto posterior es notoria, desde su época con Deportes Tolima, su fuerza fue su principal característica y así se ha reconocido en Nacional: "La cinta de capitán se ha ido ganando, ese espacio, independiente que la tenga o no hay que demostrarlo dentro y fuera de la cancha(...) Eternamente agradecido con el grupo y con los profes.

El rival de grupo claramente es Águilas Doradas, el que para muchos desplega el mejor fútbol del semestre y el rival a vencer en el cuadrangular A, esta es la visión del central verdolaga sobre el objetivo inmediato: "No nos podemos equivocar porque no hay margen de error en ningún aspecto. Esperamos poder seguir y estar a la altura. Nos toca seguir sumando de a tres y aprovechar nuestra casa que es donde nos tenemos que hacer más fuertes con nuestra hinchada y nuestras familias".

Sergio y todos sus compañeros no piensan en hacer cuentas, lo único que esperan es disputar el partido final: "Más que cuentas es saber lo que nos estamos jugando. No hay margen de error y que sí o sí es querer sumar de a tres. Es seguir pensando en volver a disfrutar una una linda final y así mismo seguir pensando en salir campeones y bueno esperemos poder estar a la altura".

La competencia por la titular siempre debe ser lo principal en un plantel de más de 30 jugadores, aunque con las rotaciones y lesiones en la parte posterior del equipo, la oportunidad de titularidad puede ser mayor, así lo ve Mosquera: "Creo que tenemos una competencia sana, independiente que juegue uno o el otro sabemos lo que nos corresponde y lo que debemos hacer por el grupo. Sea con Zapata, Aguirre o con Castro, hay veces que nos ha tocado jugar los tres.

Sobre la amistad que tiene con Marco Pérez, artillero dorado y con quién compartió en Deportes Tolima destacó unas palabras: "A Marquitos lo conozco muy bien, hay que tener cuidado con él y con los jugadores de Águilas pero para eso trabajamos y nos preparamos (...) Somos muy muy panas, muy amigos pero ahora es mi enemigo como dice el dicho, después de la cancha volvemos a hacer amigos" finalizó el defensa antioqueño.