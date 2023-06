Sebastián Gómez: “Tenemos que demostrar más, el hincha lo merece”

Atlético Nacional, dirigido por el profesor Paulo Autuori,, se enfrenta a Águilas Doradas, conjunto dirigido por dos viejos conocidos en la casa verde, Lucas González y Alexis Henríquez, en un juego válido por la tercera fecha del Grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-I.

El verde de la montaña no ha tenido un buen inicio en esta segunda fase de la Liga tras solo haber sumado dos puntos de seis posibles, producto de dos empates muy discutidos en la prensa nacional, sobre todo el de la primera fecha ante el Deportivo Pasto. Además, el conjunto verde tampoco ha mostrado un buen rendimiento y el hincha comienza a dudar de si será capaz de imponerse, ganar el grupo y llegar a una nueva final. Por parte del equipo dorado la situación no es muy diferente, puesto que tras haber finalizado primero en la fase anterior, llega a este compromiso con apenas un punto tras dos fechas disputadas.

Sebastián Gómez,, capitán y líder de Atlético Nacional, se acercó a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al compromiso y dejó sus sensaciones sobre este importante encuentro.

“Ha sido un 2023 de mucho aprendizaje, de aplicar la experiencia que he ganado; volver de una para de 4 meses no es fácil, me he enfocado sobre todo en estar bien y volver a estar a punto para competir”, inició Gómez tras ser cuestionado por su evaluación de esta temporada donde ha sido utilizado en varias posiciones por el profesor Autuori. “No es fácil pero el amor por esta camiseta, por la profesión te ayuda ser cada vez mejor y a seguir creciendo”, continuó.

El entrenador de Atlético Nacional ha tenido una filosofía de utilizar el equipo más fresco posible para cada compromiso por la cuestión de la doble competencia, esto lo ha logrado bajo la implementación de la rotación en la nómina partido tras partido y la utilización de una gran cantidad de jugadores juveniles, a Gómez le preguntaron sobre esto y dijo: “Tenemos un grupo de más de 30 jugadores, prácticamente tres equipos que, si te pones a comparar, uno de ellos puede ser el 11 de un equipo grande en Colombia. Esto lo digo porque me siento muy orgulloso de los jóvenes que han salido de la cantera que han sabido aprovechar la oportunidad que les ha dado el profe”.

“Hay grandes prospectos en el equipo. Uno siempre quiere jugar, pero creo que a hoy en Atlético Nacional el que juegue ya demostró que si pueden jugar en este equipo. Las prioridades en este primer semestre eran clasificar a octavos y ser campeones, hay equipo y tenemos mucha fe en que lo vamos a lograr”, añadió.

En cuanto al rival, en el equipo hay muchos jugadores que fueron dirigidos por el entrenador de Águilas Doradas, algo que puede usarse para contrarrestar el planteamiento contrario, el capitán se expresó acerca de esto: “Águilas es un equipo que juega muy bien, tiene ideas muy claras; Lucas y Alexis están ayudando a crecer el fútbol colombiano, es de admirar el trabajo que han hecho. Para mí en estos enfrentamientos con ellos se va a definir el finalista. Nacional en estos partidos tiene jerarquía y los jugadores lo sabemos, vamos a hacer un buen partido y esperamos lograr lo que todos queremos”.

Sobre el enfrentamiento personal por posición con el volante dorado, Kevin Castaño, Gómez se llenó de elogios y esto dijo: “Kevin es uno de los mejores volantes del fútbol colombiano, es el equilibrio de ese equipo, Águilas es uno de los equipos que mejor juega en el país y él es uno de los pilares de ese buen juego”, finalizó.