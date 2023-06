Kevin Mier: "Hoy por fin se da por lo que tanto había trabajado"

Kevin Leonardo Mier ha sido el jugador más destacado de Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, siendo fundamental con sus atajadas en la doble victoria ante Águilas Doradas.

Sus grandes actuaciones lo hicieron merecedor de ser convocado por primera vez en su carrera a la Selección Colombia de mayores, llamado polémico, teniendo en cuenta el momento crucial de la temporada. Precisamente, el golero 'verdolaga' se refirió a lo que el considera una gran oportunidad: "Es algo por lo que he trabajo, lo había soñado. Hoy en día se da y estoy muy contento, agradecido con mis compañeros por hacer parte de todo este proceso, ahora tengo que ir a Selección y voy a hacer fuerza para que se logren los objetivos que tenemos en mente y sé que así va a ser, mucha fuerza y apoyo para ellos".

En el torneo local, Nacional se ha mantenido como la mejor defensiva, concediendo solo 16 goles, por lo que Mier resaltó: "La comunicación ha sido muy importante, debe existir a través del arquero y los defensas para lograr el objetivo de sacar el arco en cero y es por lo que hemos venido trabajando. Sabemos que con un gol podemos ganar un partido y mientras estemos finos atrás lo vamos a lograr".

Durante más de una década, el guardián del arco de la 'Tricolor' ha sido otro conocido de la casa como David Ospina, sin embargo, con su ausencia se abre un espacio al debate en quien pueda ser el titular en el proceso de Nestor Lorenzo, por lo que Mier resaltó: Los arqueros que están con convocados han hecho méritos en sus clubes para pertenecer hoy en día a Selección. El que tenga la oportunidad de actuar lo va a hacer de la mejor manera porque se ha trabajado siempre para eso, es algo que uno se ha ganado y hay que aprovecharlo al máximo y disfrutarlo".

En cuanto al rival del próximo jueves, Olimpia de Paraguay, el guardameta mencionó: "Asunción es un plaza muy complicada, un rival también muy duro que va por su clasificación, no tienen mucha propuesta de juego pero si se lanzan mucho al ataque. Debemos estar muy concentrados en la parte de atrás y adelante marcar un gol más que ellos para poder lograr tres puntos".

Pese a la notoria felicidad por su convocatoria para la gira amistosa del seleccionado colombiano, también existe la posibilidad de que el nacido en Barrancabermeja no pueda estar en una hipotética final de liga: "Yo creo que es de disfrutar los momentos, ahora que voy a estar estos días en selección voy a sacarle todo el provecho, no me la quisiera perder porque uno ha trabajado para estar en este tipo de eventos tan grandes".

Finalizado el partido frente a Olimpia, Kevin Mier viajará para integrarse al combinado colombiano con la expectativa de un posible debut, ya sea frente a Irak o Alemania.