Nelson Deossa: "Esta camisa y este escudo representan mucho para el fútbol"

Atlético Nacional ha pasado situaciones adversas en el último tiempo debido a expulsiones, partidos complicados y demás, Nelson Deossa habla sobre cómo se repone el grupo tras estas circunstancias que han pasado: "El jugador que está en Nacional sabe en qué equipo está, siempre estamos dispuestos a dar lo mejor, en varias ocasiones nos tocó jugar con uno menos, para eso también nos preparamos, para respaldar a esos compañeros que son expulsados, esta camisa y este escudo representan mucho para el fútbol y uno como jugador debe entender eso".

Nacional y Millonarios disputarán por primeras vez una final de Liga enfrentándose entre ambos, el equipo de la capital del país viene haciendo las cosas bastante bien por su juego, por su proceso y por los importantes nombres que tiene como David Macalister Silva, Daniel Cataño entre otros, Deossa dejó su impresión sobre los buenos nombres del conjunto embajador: "Bueno, creo que son unos jugadores muy importantes para el equipo de Millonarios, es el fuerte de ellos y creo que nosotros también tenemos nuestro fuerte, entonces será aprovechar eso y obviamente contrarrestar esos jugadores tan importantes y tan buenos que tienen".

Sin duda Nacional vs Millonarios es uno de los clásicos más representativos del fútbol colombiano por la historia de ambos equipos, por sus títulos y por su histórica rivalidad, Nelson Deossa dio sus impresiones de cómo vive él una definición por título ante un histórico rival: "La verdad que yo en estos momentos me encuentro muy tranquilo, la verdad he sabido llevar esta situación, hasta el momento muy tranquilo, tomarlo con calma, obviamente será una final muy linda, contra un gran equipo y esperemos poder salir adelante".

El partido de la final ida de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023, se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de Junior en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y tendrá como hora de inicio las 8:00 p.m. hora colombiana.