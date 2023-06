Gerardo Bedoya: "Desde la parte emocional no nos pueden superar"

Independiente Santa Fe vuelve al campo, luego de una para de más de 28 días, después de su eliminación en el torneo local, los cardenales se preparan para el último juego de la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

El director técnico a cargo Gerardo Bedoya atendió a los medios de comunicación con quienes habló de las altas, bajas del equipo y las opciones que existen para lograr el triunfo y seguir participando en la Sudamericana. Igualmente, Bedoya comentó que ellos han asumido este partido, como el juego del semestre, como la gran final, como el partido de sus vidas.

"Desde la parte emocional no nos pueden superar. En el departamento médico estaba Hugo Rodallega con una cortada en la planta del pie, pero ya está recuperado; no podremos contar con Marlon Torres y Wilson Morelo que tienen una sanción", comentó Bedoya.

Sobre el descanso que han tenido por la falta de competencia Gerardo indicó, "el equipo se ha preparado bien, tanto física como mentalmente, lo importante es llevarlos siempre a tope. Esperamos que el equipo responda y esta para no nos pueda afectar".

El 'timonel' cardenal habló sobre el trabajo psicológico y emocional que se ha venido realizando para que la para de tantos días no afecte y que así pueda estar el equipo listo para el encuentro del miércoles.

"Tácticamente lo importante es partir de cero, ir al frente siempre, para que sea mucho más fácil ganar. Yo siempre he querido que el equipo tenga mucho más sostenimiento de la pelota, que no haya mucho desgaste y si se encuentren los espacios haciendo una presión alta", agregó.

Foto: VAVEL Colombia

Sobre la llegada de Hubert Boderth, fue claro al indicar que el cartagenero ha llegado, han hablado y se ha acercado pero no ha intervenido mucho para este encuentro, "él es muy respetuoso, hemos tenido un acercamiento pero no ha intervenido mucho, no se ha metido en las decisiones que tenemos para este compromiso, ha querido estar cerca, claro él ya quiere saber e ir trabajando porque no hay tiempo, esto ya va a comenzar y él tiene que adelantar".

Santa Fe tiene analizado el rival, sabe que Goias perdió ayer en su torneo local, y que además tienen el viaje, quieren que el descanso sea una ventaja para el primer campeón. Gerardo finalizó comentando que sería hermoso tener el estadio como lo tuvieron las leonas en su partido por la final.

Wilfrido de la Rosa: "Esto es una final para nosotros"

Por su parte el jugador que habló con los medios de comunicación fue Wilfrido de la Rosa, que indicó que este partido es para ellos como una final, "tenemos que afrontarlo como una final, tenemos que ganar, tenemos la ventaja de la localía, de la altura, no tenemos la presión que muchos piensan, pero si tenemos una responsabilidad con la hinchada, con nosotros mismos y tenemos que ganar".

Sobre el tiempo que tuvieron sin competencia el jugador agregó, "hay que tener mucha tranquilidad y paciencia, no se nos dieron las cosas en el torneo local, por eso la para, pero venimos más descansados que ellos, tienen el viaje y es un aliciente para nosotros, es una ventaja", agregó.

Igualmente, fue claro comentando que sería muy importante marcar un gol en esta fase y poder tener, "lo único que uno piensa como delantero es marcar un gol y clasificar el equipo, en lo personal sería muy importante y sería de gran ayuda para Santa Fe y para lo que es mi estadía acá", puntualizó el delantero.

Independiente Santa Fe recibe a Goias, en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', el próximo miércoles a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana.