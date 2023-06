Previa Independiente Santa Fe vs Goiás: a todo o nada por la clasifiación

Correspondiente a la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe recibe al cuadro brasilero en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Luego de la victoria en casa ante Universitario, el equipo bogotano depende de sí mismo para la clasificación a la siguiente fase. En este momento se encuentra tercero con 7 puntos y con diferencia de gol de cero. Arriba del cardenal están Universitario, con los mismos putos y diferencia de gol. Por otro lado, Goias es primero con 9 puntos y +3.

Último partido que dirigirá Gerardo Bedoya, pues durante la última semana, se nombró a Hubert Bodhert como nuevo entrenador del club. Con algunas ausencias, el ex jugador del léon asumirá la última fecha del grupo.

Santa Fe, por la salvación del semestre

Luego de no clasificar en la liga colombiana, el equipo de Gerardo Bedoya tiene la obligación de pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Tras ganar su partido contra los peruanos en casa, depende de sí mismo para poder clasificar. Estando en casa, con su gente, debe darse el resultado de la mejor manera para el equipo capitalino.

Las ausencias con las que contará el director técnico son pocas pero importantes. Marlon Torres, defensa central, no estará en el encuentro tras una sanción impuesta por la Conmebol. Todo esto debido al incidente que hubo con un jugador de Universitario. Por este incidente, dijo que nunca quiso ofender al jugador: “no era mi intención cogerlo de esa manera, quería que se levantara rápido, igual en el partido le dije que me disculpara si en algún momento lo ofendí”, declaró en El VBar de Caracol Radio.

Con respecto a otra baja, Neyder Moreno no estará en el encuentro. El antiqueño terminó su contrato de préstamo y está entrenando con Atlético Nacional, con quien actualmente tiene contrato. Una buena banca que entraba a solucionar o aportar en los cierres de partidos.

Santa Fe recupera a José Enamorado, quien en la fecha 5 no estuvo por acumulación de amarillas. Juan Daniel Roa por sanción tras tarjeta roja en Argentina. Julián Millán, jugador que estuvo lesionado por un poco más de tres meses, vuelve a ser convocado y tenido en cuenta por el DT.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

Goiás, a reafirmar el primer puesto

El equipo brasilero de Armando Evangelista, tiene muchas más chances que su rival. Con solo un punto, puede clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana como primero para no tener que jugar reprechaje con un equipo de Libertadores. Lo único que podría impedir que no clasificaran primeros, sería una victoria de Universitario con goleada incluída ante Gimnasia.

Los verdes en este punto están disputando el Brasileirao, donde tras 12 partidos jugados, se encuentras en el puesto 17, zona de descenso, con 11 puntos. En la última fecha jugada perdieron ante Bragantino, usando toda la titular.

El visitante no cuenta con dos jugadores por lesión. Diego y Vinicius no hacen parte de los convocados. Ayer hicieron un reconocimiento por 'El Campín' y se espera que la altura no sea un problema para ellos.

Posibles alineaciones:

Santa Fe: Juan Espitia; Fabián Viáfara, José Aja, Kevin Mantilla, Dairon Mosquera; Jhonatan Barboza, Iván Rojas; Fabián Sambueza, José Enamorado; Wilfrido De La Rosa, Hugo Rodallega. D.T: Gerardo Bedoya.

Goiás: Tadeu; Sander, Bruno Melo, Lucas Halter, Maguinho; Julián Palacios, Everton Morelli, Zé Ricardo, Guilherme, Apodi; Matheus Peixoto. D.T: Armando Evangelista

Equipo arbitral

Central: Leodan González (URU)

Asistente No 1: Horacio Ferreiro (URU)

Asistente No 2: Santiago Fernández (URU)

Cuarto Árbitro: Christian Alemán (BOL)

VAR: Andrés Cunha (URU)

AVAR: Alex Cajas (ECU)