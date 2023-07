Historial Once Caldas vs Atlético Nacional: superioridad 'verde' en el clásico libertador

El blanco blanco empieza la catalogada por gran parte de su hinchada una de las temporadas más cruciales en la historia del club, esto, por la necesidad inminente de entrar a los ocho después de varias temporadas y alejarse de los sótanos del descenso, para esto el acompañamiento y unión del grupo es crucial, teniendo una excelente respuesta de los hinchas en donde ya se superaron los 8000 abonos vendidos.

Los dirigidos por Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, buscan encontrar la continuidad en el juego demostrado en la fase final del todos contra todos del primer semestre, y apelan a que en la combinación de un equipo joven con acompañamiento de líderes como Dayro Moreno, Andrés "Pecoso" Correa y Fainer Torijano se queden los puntos en casa.

Por su parte Atlético Nacional viene de perder la final del primer semestre del rentado local ante Millonarios en Bogotá en serie de penales, después de hacer un buen campeonato.

El equipo verdolaga tendrá la tarea de empezar sumando ante un siempre complicado Once Caldas de Manizales, en una plaza que siempre promete buen futbol en el 'clásico libertador' de Colombia.

Historial frente a Atlético Nacional

Atlético Nacional lleva la ventaja, ya que de 222 partidos (contando todas las competencias), suma 104 triunfos, 64 derrotas y 54 empates. Además de esto, Atlético Nacional ha marcado 313 goles, mientras que Once Caldas ha marcado 274.

Hablando únicamente de la liga, son 210 capítulos entre estos dos equipos. Los números favorecen a los verdolagas, que salieron victoriosos en 96 ocasiones, mientras que el blanco blanco lo hizo en 64, para un saldo de 50 empates.

Sumado a esto, disputaron el título por la Copa Colombia 2018, edición en la que el verdolaga sería campeón luego de un empate 2-2 en el estadio Palogrande y la victoria de Nacional 2-1 en el Atanasio Girardot.

Historial del Once Caldas recibiendo a Atlético Nacional

Se han disputado 104 partidos recibiendo al Atlético Nacional en los cuales a vencido en 47 veces, perdido 32 y empatado 25, de local los numeros favorecen al Once Caldas, con 163 goles a favor del visitante y 122 a favor del Once. No obstante, desde que se disputan torneos cortos, se han disputado 48 partidos con 26 partidos ganados del “verdolaga”, 13 partidos para los albos, y nueve empates.

El último partido recibiendo a los verdolagas fue una victoria 1-0 con gol desde el punto penal de Ayron del Valle. En ese momento, el rey de copas era dirigido precisamente por el ahora técnico del Once Caldas Pedro Sarmiento.

Últimas visitas del 'verde' visitando Manizales

13 de octubre de 2022: Once Caldas 1-0 Nacional

11 de mayo de 2022: Once Caldas 1-2 Nacional (copa)

16 de febrero de 2021: Once Caldas 0-1 Nacional

25 de septiembre de 2020: Once Caldas 2-0 Nacional

13 de julio de 2019: Once Caldas 1-2 Nacional

Dato adicional

Sergio Galván Rey, el goleador, vistió ambas camisetas y en ambos clubes salió como campeón e ídolo.