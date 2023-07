Neyder Moreno:” El gol me llena de mucha confianza”

Luego de su paso por Independiente Santa Fe, el jugador Neyder Moreno retornó al equipo verdolaga. Aunque su regreso no se dio de manera oficial, el centrocampista estuvo en la lista de viajeros a Estados Unidos para el partido amistoso contra Millonarios, en el cual fue una de los más destacados.

Su debut en la en el campeonato local se dio de la mejor forma, a pesar del rechazo que se presentó por parte de algunos hinchas frente a su regreso, Moreno dio todo de sí en la cancha y anotó el gol del empate en la ciudad de Manizales. Sobre lo anterior, el jugador de Atlético Nacional dijo: “sabíamos que teníamos que ir al frente después del gol de ellos, gracias a Dios llega rápido el empate”.

El equipo que tuvo falta de ataque y precisión no detuvo al jugador de 26 años para brillar en la cancha. "El grupo me recibió muy bien, todos los compañeros desde el primer día me ayudaron, me fueron integrando bien al grupo y a la idea de juego que quiere implementar el cuerpo técnico", declaró.

"Vamos a seguir trabajando día a día, y vamos a seguir mejorando", fueron las palabras de Neyder Moreno sobre el equipo del profesor William Amaral.

Vale la pena recordar que el equipo verdolaga no dejó buenas impresiones en su debut del segundo semestre frente al Once Caldas, pero, aun así, los jugadores dan parte de tranquilidad a la hinchada y al gremio futbolero.

El exjugador de Santa Fe es la única contratación que ha tenido minutos en la cancha durante este segundo semestre: en el partido contra Millonarios que se jugó en Estados Unidos y ante Once Caldas en el Manizales.

Junto a Moreno, el jugador Maximiliano Cantera son las únicas contrataciones de Atlético Nacional, hasta el momento, para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2023-II.