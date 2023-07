Reacciones en La Equidad tras su empate frente al Envigado

La Equidad sumó su segunda salida en la actual edición de la Liga BetPlay y es la segunda vez que domina el juego, se pone arriba en el marcador y le terminan empatando los partidos en los minutos finales, el entrenador Alexis García se refirió sobre lo que debe mejorar el equipo para revertir esta situación: "Nos falta mucha concentración, nos falta mucha madurez, nos falta ser un equipo más malicioso, no malicioso para hacer cosas malas, si no malicioso para defender las causas, para no regalar los detalles, que son los que nos cuestan".

Independientemente del resultado que fue un empate 1-1 entre aseguradores y naranjas, se deben analizar ciertos factores para saber si el equipo está mejorando, el entrenador García se refirió sobre esos otros aspectos que hay que tener en cuenta tras el análisis del juego: "Honestamente a mí me interesa analizar desde el rendimiento y me parece que el rendimiento del equipo fue espectacular, lastima no haber hecho siquiera un par de goles más que era lo que merecía el partido de hoy a favor de Equidad".

El conjunto asegurador ha mostrado buenas formas en el inició de la actual edición de la Liga, el mediocampista Pablo Lima habló sobre sus impresiones y las formas que ha dejado el equipo en las primeras jornadas: "Sinceramente yo creo que el funcionamiento del equipo es muy bueno, no te puedo decir que es excelente porque no hemos ganado todavía, pero creo que todos los que nos toca jugar nos sentimos cómodos en cómo nos sincronizamos dentro de la cancha, lastimosamente eso no se ve reflejado en los resultados, pero vamos por el camino que es".

El próximo partido de La Equidad será como local frente a Águilas Doradas el martes 25 de julio en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2023, el encuentro se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Techo y tendrá como hora de inicio las 7:00 p.m. hora colombiana.