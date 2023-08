Pedro Sarmiento: "Nos equivocamos y nos cobraron"

El Once Caldas visitaba el Estadio Alberto Grisales de Rionegro y buscaba sumar después de un excelente partido en casa frente a Cali que termino en goleada blanca por 4-0. El entrenador del equipo, Pedro Sarmiento, salió con un línea de tres en la zona defensiva en la que incluyó al defensor Jéider Riquet, para acompañar a Pecoso Correa y a Fainer Torijano. Por su parte, en la zona medular la novedad pasaba por el ingreso de Marlon Piedrahíta por Luis Pérez que en las últimas horas tuvo una afectación por una virosis, lo que lo apartó del grupo de viajeros al municipio de antioqueño.

Tras un primer tiempo discreto, para el segundo periodo, Sarmiento mandó a la cancha a David Lemos por Piedrahíta. El equipo se acomodó, hizo ver mal al Águilas Doradas y tuvo buenas oportunidades de empatar, sin embargo, y después de algunas polémicas arbitrales, no alcanzó y finalmente el partido quedó a favor de los locales. En esta ocasión, el equipo del Oriente se impuso por 2-1 ante los albos, con goles de Jesús David Rivas y Mateo Puerta. Dayro Moreno anotó el único tanto del elenco visitante.

Fainer Torijano fue el elegido para acompañar al profesor Sarmiento en la rueda de prensa en la que explicaron en que fallaron y en la que analizaron que podría mejorar para lo que viene.

"Nos equivocamos dos veces y nos la cobraron; hubo una buena reacción respecto a los cambios que se hicieron pasamos a Riquet de volante, el equipo reaccionó pero no tuvimos posesión de balón. Se juega dos partidos uno con los jugadores y otro fuera de la cancha con el VAR y los recogebolas, lastimosamente eso afecta al juego limpio, pensé que el equipo mínimo empataba con los cambios generamos más espacios para el rival pero también generamos más arriba", inició diciendo Sarmiento analizando lo sucedido en cancha.

Al ser preguntado por que el equipo no se vio cómodo con la línea de tres Fainer comentó: "No nos vimos cómodos por que no teníamos el balón, y cuando lo teníamos no generábamos una secuencia de pases, para poder aprovechar también los carrileros, cuando se replanteó el equipo mejoro mucho y pudo generar opciones de gol, luego esta que hay una herramienta como el VAR pero no son capaz de revisar y es necesario para que sea lo más justo posible".

"En un principio con la línea de tres se trató de dar más seguridad en defensa, me queda que los goles de ellos fueron más errores nuestros, malos rechazos, algo individual, más que el planteamiento, contra deportivo Cali no nos equivocamos en defensa y hoy nos equivocamos y nos cobraron", finalizó diciendo Pedro Sarmiento.

El Once Caldas se viene con las manos vacías de su visita a Rionegro y desde ya da vuelta a la página empieza a preparar su próximo partido el cual será el "clásico cafetero" ante Deportivo Pereira.