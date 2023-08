Reacciones en Millonarios tras su victoria frente a Deportes Tolima

Millonarios logró su primera victoria en el campeonato y el entrenador a cargo del equipo Alberto Gamero dio su análisis del encuentro y las formas en como el rival lo sorprendió con su planteamiento: "Nosotros habíamos hecho una planificación de partido con otra estructura, con un diez y con un delantero y después cuándo nos dimos cuenta que era un falso nueve, sabíamos que nos iban a copar la mitad de la cancha, yo les decía a ellos que el partido se iba a enredar, iba a haber muchas faltas, iba a haber muchos roses, por lo que hizo Tolima y por lo que nosotros normalmente intentamos hacer que es generar juego con nuestros dos centrales, con nuestros dos mediocentros y con el diez".

El entrenador Gamero dejó sus impresiones acerca de la forma en como el elenco visitante, Deportes Tolima salió a jugar el partido de y de las sensaciones que quedan del compromiso: "Me parece que también vinieron a proponer, vinieron a hacernos presión alta, vinieron a quitarnos el balón y ellos lo tenían, entonces al margen de todo fue un partido bueno, de pronto no muy visto para la gente, porque había mucho enredo, porque solo hubo un gol, pero me parece que dos equipo bravos, dos equipos que intentaban, que querían ganar el partido y las defensas se comportaron muy bien".

El defensor central Andrés Llinás venía de un corto periodo de tiempo sin poder jugar debido a una lesión, pero se dio su reaparición en el encuentro frente a Deportes Tolima, justamente dejó sus sensaciones sobre cómo se sintió luego de volver a actuar con el conjunto embajador: "Me sentí muy bien porque fue una para de veinte días, de pronto siempre está el miedo de como uno va a volver físicamente, pero creo que me sentí muy bien físicamente, nunca me sentí cansado y bueno, esto también es gracias a los médicos que a uno lo recuperan de la mejor manera y también lo ponen bien físicamente".

El próximo partido de Millonarios será como local frente a Atlético Bucaramanga el jueves 10 de Agosto en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2023, el encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Compín de la ciudad de Bogotá y tendrá como hora de inicio las 8:10 p.m. hora colombiana.