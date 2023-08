Reacciones en La Equidad tras su empate frente a Independiente Santa Fe

La Equidad normalmente demuestra un buen juego, pero los resultados no lo acompañan, si bien aún está invicto en la Liga, volvió a sumar un empate, el entrenador Alexis García dejó sus impresiones sobre como vio el juego frente al conjunto cardenal: "Yo me quedo con el primer tiempo, me parece que fue una gran demostración de fútbol para mí, para como veo yo el fútbol, me parece una gran demostración, creo que el resultado fue muy injusto con lo que hizo el equipo, pero ese es el fútbol y esa es la vida, pero a mí me encantó sobre todo el primer tiempo, al segundo el partido se volvió horrible porque se pitaba para un lado y para el otro no, se paraba el juego, no fue un partido bonito el segundo tiempo, pero el primero fue un partido hermoso, a mí me gustó muchísimo La Equidad".

A La Equidad le faltan pocos detalles para concretar las oportunidades de gol que genera, el atacante Johan Rojas se refirió sobre que se debe seguir trabajando para ganar los partidos y acabar con la seguidilla de empates: "Pienso que debemos mejorar es en la última zona que siempre en todos los partidos hemos tenido los equipos metidos allá, pero no logramos concretar las opciones claras y nos está complicando el partido siempre".

Johan Rojas es un jugador de 20 años que ha sorprendido con su juego y buenas formas desde que debutó con Equidad el semestre anterior y debido a esto, ya ha sido tenido en cuenta para procesos de Selección Colombia sub 23, el juvenil de la Equidad dejó sus impresiones sobre cómo se ha sentido en los microciclos y que le piden desde el cuerpo técnico de la Selección: "En la Selección Colombia bien, gracias a Dios todo muy bien y siempre inculcándome lo mejor, el profesor Héctor Cárdenas me pide que trabaje para mi Club y ya los resultados se irán dando allá".

El próximo partido de La Equidad será como visitante frente a Águilas Doradas el miércoles 16 de Agosto en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2023, el encuentro se llevará a cabo en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Rionegro y tendrá como hora de inicio las 6:00 p.m. hora colombiana, cabe recordar que Equidad va ganado la serie tras imponerse en el partido de ida por marcador de 1-0.