Previa Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe: dos realidades distintas

Correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay 2023-II, Independiente Santa Fe visitará al equipo de un viejo conocido, el director técnico, Harold Rivera. Unión Magdalena recibe en el Estadio Sierra Nevada al conjunto cardenal. Los dos equipos, por aplazamientos de la Dimayor, estarán jugando su quinto partido. El equipo 'samario' se encuentra en la posición número 16 con 3 puntos. Por otro lado, el cuadro del profesor Bodhert está en la casilla 11 con 7 puntos.

Con variantes en los convocados, Santa Fe espera traerse los primeros tres puntos de visitante este semestre. El cuadro de Santa Marta quiere salir de su empatítis.

Unión Magdalena, por el milagro

Harold Rivera se encuentra en una situación donde debe al menos hacer 32 puntos este semestre para poder alcanzar el promedio del Once Caldas y salvarse del descenso.

La situación parece no ser la mejor. Empezando por la relación que hay entre dirigentes e hinchada, pues al parecer, las malas decisiones y administración no tienen contentos a su gente. Es por esto que para este partido, no podrán viajar los hinchas visitantes.

En cuanto a lo futbolístico, no tienen ningún partido ganado en el semestre. Solo han jugado uno en casa y este lo empataron a ceros. Tres partidos de visitantes y dos empatados y uno perdido. El único tanto que ha marcado fue contra Huila, donde descontó Contreras para la derrota. En el año, llevan nueve partidos consecutivos sin ganar.

Dentro de los convocados, hay una columna vertebral de jugadores importantes como Juan Camilo Angulo, Ramiro Sánchez, Gustavo Torres y el ex Santa Fe, Nicolás Gil. Han jugado 4-3-3, usando a sus extremos y siendo un equipo difícil en el medio.

Lista de convocados

Independiente Santa Fe, por los primeros tres de visitante

El equipo de Hubert Bodhert necesita seguir sumando en Liga para poder clasificar a los ocho y no pasar el año en blanco. Desde que el nuevo entrenador llegó, no ha podido ganar de visitante, salió derrotado en Pasto y por Copa perdió en el Palmaseca. Aunque el problema no es solo de esta nueva era, pues Santa Fe lleva 11 partidos fuera de casa sin ganar.

La última vez que el cuadro bogotano visitó Santa Marta, ganó 0-2 con goles de Estupiñán y Morelo, ambos de penal. En ese momento eran dirigidos por Alfredo Arias.

Dentro de los convocados, en la última línea vuelve José Aja luego de estar fuera por una lesión menor y por Liga debutaría por banda izquierda Fabio Delgado. En el medio, vuelve Harold Rivera y sale Christian Marrugo, quien no ha tenido un buen desempeño. Por último, van los mismos, solo que a comparación de los convocados por Copa, Moreno vuelve a hacer parte del equipo.

Luego de haber pasado por penales en octavos de final, el 'león' tiene todo el aire en la camiseta que seguramente le dará un impulso anímico para lo que viene. Bodhert habló que todavía está en el proceso de la idea de juego. Se espera que puedan tener mejores opciones y remates a puerta.

Lista de convocados

Posibles alineaciones:

Unión Magdalena: Ramiro Sánchez; Juan Camilo Angulo, Ronaldo Lora, Nicolás Gil, Alain Guerrero; Jean Colorado, Fabián Cantillo, Cristian Sencion; Gustavo Torres, Isaac Camargo y Wilder Guisao. D.T: Harold Rivera.

Santa Fe: Antony Silva; Fabián Viáfara, Iván Scarpeta, Julián Millán, Fabio Delgado; Iván Rojas, Harold Rivera; Emerson Batalla, Fabián Sambueza, Jersson González; Hugo Rodallega. D.T: Hubert Bodhert.

Equipo arbitral

Central: Carlos Betancurt-Valle

Asistente No 1: Miguel Roldán-Antioquia

Asistente No 2: Yeison Vásquez-Caldas

Cuarto Árbitro: Yair Padilla-Magdalena

VAR: Leonard Mosquera-Antioquia

AVAR: Lizmail Suárez-Bolívar