Previa Santa Fe vs. Envigado: duelo de necesitados

Independiente Santa Fe recibe la visita de Envigado FC este miércoles, a partir de las 6:15 p.m., en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá en compromiso válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. El elenco cardenal está urgido de un triunfo para ascender en la tabla de posiciones y generar un ambiente de confianza y mayor credibilidad ante su afición.

Un 'expreso' con varias novedades

Santa Fe, por ahora, no ha perdido en los partidos que ha disputado en condición de local. En casa, el rojo ha disputado tres juegos, por liga, con un saldo de dos victorias y un empate. Por su parte, jugando de visitante ha disputado dos compromisos con un saldo de un empate y una derrota. No obstante, el desempeño futbolístico no ha sido el esperado y el planteamiento y decisiones adoptadas por el técnico Huberth Bodhert han dejado dudas e inquietudes entre los hinchas santafereños.

Bodhert en las ruedas de prensa ha manifestado que es consciente de que hay aspectos a mejorar y que está diseñando una estructura sólida de juego que de frutos a futuro.

De cara a este partido, el león registra varias novedades. Hugo Rodallega y Harold Rivera se lesionaron durante el partido ante Unión Magdalena y deberán estar un tiempo fuera de las canchas. En el caso de Rodallega, el Departamento Médico comunicó que sufrió una lesión muscular sobre el recto femoral derecho, mientras que, Rivera presentó un esguince de ligamento colateral medial en la rodilla izquierda.

El lateral izquierdo Fabio Delgado fue expulsado en Santa Marta y se pierde el juego ante Envigado. En su reemplazo fue convocado, por primera vez, Mateo Garavito que es uno de los jugadores contratados para esta temporada. Por otra parte, fue convocado el volante Davinson Ibarra de 22 años y que, anteriormente había estado con el Unión Magdalena.

Enrique serje vuelve a recibir la oportunidad por parte de Bodhert. Igual situación con Cristian Marrugo. Entre tanto, Yilmar Velásquez y Rubén Manjarrés no hacen parte del grupo de convocados y el delantero de la cantera, Hollman McCormick, regresa al equipo profesional después de un largo tiempo en el que no fue tenido en cuenta.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

La 'cantera de héroes' quiere resurgir

El conjunto naranja no ha tenido una buena temporada y, actualmente, ocupa el último lugar en la tabla de posiciones. No obstante, los dirigidos por Andrés Orozco trabajan intensamente para mejorar el nivel y empezar a conseguir buenos resultados. Envigado quiere sorprender a Santa Fe en Bogotá y sumar en la capital de la República.

En cuanto a novedades de la cantera de héroes, hay que decir que el jugador Felipe Jaramillo se recuperó de la lesión meniscal que lo aquejaba y es convocado. Por su parte, Andrés Rodallega se recuperó de una lesión muscular y vuelve al grupo de convocados.

Gendry Cuervo estuvo convocado a la Selección sub-23 y ya retornó por lo que está disponible. En Departamento Médico se encuentran los jugadores Santiago Noreña, Luis Ángel Díaz y Edison López.

Lista de convocados

Foto: Envigado FC

Posibles formaciones

Santa Fe: Antony Silva; Fabián Viáfara, Julián Millán, Iván Scarpeta, Mateo Garavito; Iván Rojas, Enrique Serje, Fabian Sambueza, Jersson González, Ever Valencia y Yeison Moreno. D.T.: Huberth Bodhert.

Envigado FC: Felipe Parra; Julián Palacios, Yeiler Mosquera, Andrés Cadavid, Yilmar Celedón; Daniel Zapata, Ever Meza, Jesús Vargas, Daniel Arcila, Rubio España y Juan Becerra. D.T.: Andrés Orozco.

Equipo arbitral

Central: Edilson Ariza - Santander

Asistente 1: Richard Ortíz - Quindío

Asistente 2: Daniel Alzate - Caldas

Cuarto Árbitro: Johan Castro - Bogotá

VAR: Never Manjarrés - Córdoba

AVAR: Mauricio Mercado - Sucre